TRI PUTA SAM POVEĆAVALA GRUDI I NE PLANIRAM DA STANEM: Želim da moje budu NAJVEĆE NA SVETU, a evo koliko su teške

Zeni Zounds (38) iz Čikaga u SAD nikada nije planirala da ima velike grudi kad je bila na operaciji promene pola, ali priznala je da je oduvek bila ljubomorna na žene koje su imale ogromno poprsje, piše Daily Star.

Zeni još nije zadovoljna veličinom svojih grudi, pa ih svako malo povećava, a svaka od njih teška je kao novorođenče, nešto više od tri kilograma. Ona je priznala da bi volela da ima najveće grudi na svetu.

"Znala sam da želim da idem više od onoga što sam planirala. Uvek sam zavidela ženama s ekstremnim implantima u grudima. Znala sam da će veličina koju sam prvo želela zahtevati dva zahvata. Na kraju sam kontaktirala svog hirurga da mu kažem da želim još veće grudi", ispričala je Zeni.

"Dobila sam implante od 800 ml (0,77 kg) u februaru 2012. godine i onda sam se vratila tri meseca kasnije na one od 1.800 ml", dodala je.

No, kad je dobila svoje implante, Zeni se osećala razočarano veličinom.

Voli da pokazuje grudi na internetu

"Zakazala sam još jedan termin čim lekar dozvoli. Do sada sam imala tri operacije grudi. Dobila sam implante od 800 ml (0,77 kg) u februaru 2021. godine, 1.800 ml (1,77 kg) u maju 2021. godine i od 2.300 ml (2,58 kilograma) u oktobru 2022. godine", otkrila je.

Zeni je, pored toga, tri puta ugradila i filere u svoje grudi koje trenutno imaju više od tri kilograma. Ona svoje ogromne grudi voli da pokazuje na internetu, ali kad se pojavi u javnosti u potpunosti ih prekrije.

"Ja zapravo ne gledam ljude oko sebe, niti obraćam pažnju na to gledaju li me ili ne. Međutim, ljudi s kojima izađem napolje opominjali su me da ljudi pilje u mene", objasnila je Zeni, te je otkrila da ne planira da stane s povećanjem svojih grudi.

"Hirurg mi nije dao gornju granicu. Nadam se da će mi ogromne grudi pomoći da izgradim karijeru u industriji zabave. Želim da imam neke od najvećih grudi na svetu. Po njima sam poznata."

"U šali se opisujem kao profesionalni vlasnik velikih grudi, ali sam, takođe, potpuno ozbiljna. U suštini, moj životni san je uvek bio da mogu da živim od toga da zabavljam ljude i budem ono što jesam", kazala je Zeni.

