SA 20 GODINA SAM ZAVRŠILA U HAREMU NAJBOGATIJEG ČOVEKA NA SVETU: Smenjivala sam se s 11 žena, a ovako je izgledao moj život s njim

Džil Dod bila je lepotica, mlada manekenka koju su svi obožavali i muškarci su joj se maltene bacali pod noge. Družila se sa elitom, putovala i uživala na brojnim zabavama, a onda je na jednoj žurki u Monaku 1980. godine upoznala njega – ekstremno bogatog čoveka kojem je postala jedna od žena za zadovoljstvo.

Džil je tada imala samo 20 godina, on je bio skoro četvrt veka stariji od nje, ali je istovremeno bio najbogatiji čovek na svetu. Adnan Kašogi bio je saudijski biznismen, trgovac oružjem i čovek koji je imao već 11 žena.

foto: Youtube/Printscreen

"Shvatila sam da nikada nisam upoznala tako inteligentnog, rečitog i zabavnog čoveka poput Adnana, 44-godišnjeg oca petoro dece. Da, bio je neverovatno bogat, ali je imao i neku mirnu snagu. Polako sam padala na njegov šarm", priznaje Džil, pričajući da joj je prilikom prvog susreta sopstvenom krvlju na njenoj ruci napisao "volim te".

Bogataš ju je neumorno jurio, vodio na romantične sastanke širom sveta i ubrzo se zaljubila za njega. Kada ju je pitao da postane jedna od njegovih 11 "žena za zadovoljstvo", što je prema saudijskim zakonima dozvoljeno, pristala je i dogovor zapečatila poljupcem.

foto: Youtube/Printscreen

"U tom trenutku sam postala članica Adnanovog harema, smenjivala sam se sa drugim ženama da bih imala odnose sa čovekom kojeg volim", napisala je kasnije Dodova u svojim memoarima "The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within". Ona je u jednoj emisiji ispričala detalje o svom životu u haremu, o Adnanu koji ju je uveravao da će "voditi računa o njoj" i želeo je da sklope ugovor na pet godina.

"Imala sam svoju kuću, a Adnanova kuća na velikom imanju je bila izdvojena. Kada bih se viđala sa njim, bila bih nasamo sa njim u njegovoj kući ili bi on došao kod mene".

Džil kaže da joj u tom trenutku nije smetalo što svog partnera deli sa drugim ženama, te da ju je to stiglo tek kasnije. Sumirajući sve što joj se događalo, Dod veruje da je Kašogi plaćao modeling agencijama velike sume novca, kako bi sve te lepe, mlade žene dolazile na njegove žurke i imale odnose sa njim ili njegovim prijateljima.

"Nisam o sebi razmišljala kao o tim ženama, ali bila sam jedna od njih, očigledno. Ipak, nikada nisam o sebi mislila kao o ku*vi, i dalje ne mislim tako".

(Kurir.rs/ Mondo)