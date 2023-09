NI PUŠKOM IH NE MOŽETE NATERATI DA PRIČAJU O OVIM STVARIMA: Evo šta žene najčešće kriju od svog muškarca, a tu je i njegova MAJKA

Osećanja prema nekadašnjim ljubavima, seksualna iskustva, pa čak i trikovi za lepotu neke su od tema koje dame smatraju delom svoje slobode.

Većina žena vešto krije neke činjenice pred svojim partnerom, i to ne zato što se boji da ih otkrije, već zato što je to deo "njene slobode", kažu psiholozi.

U istraživanju sprovedenom na društvenim mrežama žene su teško govorile o svojim tajnama, ali kada su posle nekog vremena maske ipak počele da padaju, otkrile su mnogo toga što ne bi podelile sa svojim trenutnim partnerima.

Evo šta su najčešće navodile kao teme "koje nisu za njegove uši".

Seksualna iskustva

Ako je imala nekog boljeg ljubavnika ranije, to sigurno neće otkriti sadašnjem partneru. Većina žena se boji da će biti osuđivane zbog svojih seksualnih želja, želje za eksperimentisanjem ili nečeg trećeg, a neke jednostavno to ne žele da otkriju partneru jer smatraju da će ga tako povrediti i opteretiti, a samim tim i sebe.

Ženske priče

Mnoge žene, bez obzira na to koliko su otvorene u komunikaciji, neke stvari dele samo sa svojom prijateljicom. Njihov stav o tome je da nijedan muškarac ne može da razume ni posavetuje ženu kao što to ume druga žena.

Lepota

Možda je pitanje poprilično čudno, ali mnoge žene neće svom partneru otkriti koje sve "bjuti rituale imaju da bi izgledale tako dobro". One kriju sitne bore na licu i ostale nedostatke i neće otkriti na koji način im to polazi za rukom. Žele da osvoje muškarca svojom lepotom, a on ne mora da zna kako to postižu.

Osećanja prema bivšem

Čak iako nisu prebolele prethodnu ljubav i ako možda u sebi gaje još neka osećanja prema bivšem, nijedna žene neće to otkriti da ne bi povredila svog sadašnjeg partnera. Tokom istraživanja neke žene su odgovorile da su ipak svom sadašnjem partneru "nabacile" da je njihov bivši bio "dobra prilika" samo da bi se on trudio da bude bolji, piše Informer.

Stavovi o njegovoj sestri, majci, ocu...

Mnoge žene otkrile su da će o ovim temama biti vrlo oprezne, bez obzira na to kakav stav imale prema nekom članu njegove porodice. Razlog za to je što, kako su navodile, ne žele da dovedu svog muškarca u situaciju da mora da bira između njih i nje.

