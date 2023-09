OSTAVILA SAM SAVRŠEN ŽIVOT U BOSNI I UDALA SE ZA TURČINA: Preselila sam se u Alanju, rodila dvoje dece i sada živim kao SULTANIJA

Influenserka Naida Pehilj Bocnak iz Sarajeva, koja je na društvenim mrežama poznatija kao Naida Bojnakova, u poslednje vreme veoma intrigira balkansku javnost svojim pričama o životu u Turskoj. Rođena je i odrasla u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, radila u direkciji pri Ministarstvu bezbednosti Bosne i Hercegovine, imala svoj privatni biznis, ustaljen i uređen život, a onda joj je u isti ušao fudbalski menadžer iz Turske po imenu Baran Bocnak.

Baran je imao prijatelje iz Bosne koji su, posle se ispostavilo, bili Naidini poznanici. Kako je i mnogo fudbalera iz Bosne i Hercegovine igralo u timovima u Turskoj, on je, družeći se s njima, čak pomalo i pričao bosanski. Tako je jednom prilikom u Sarajevu sreo Naidu, počelo je dopisivanje putem Instagrama i već za mesec Baran je samo zbog nje došao ponovno ovde. Venčali su se u Istanbulu, gde se Baran rodio i odrastao i gde njegova porodica živi, ali svadba je organizovana i u Sarajevu. U Alanji žive sedam godina.

"Nikada nisam ni pomislila da ću nekada napustiti sve što sam gradila u Sarajevu i otići u Tursku da živim. Ali, kada na jednu stranu vage stavite ljubav, a na drugu sve ostalo, ljubav uvek prevagne, pa sam se tako nakon dve godine veze, udala i preselila u Tursku. Suprug Baran je prevodilac i UEFA licencirani klupski menadžer. S obzirom na to da je živeo u različitim delovima sveta, on je i očekivao da će se oženiti nekom strankinjom, ali, kako kaže, nije ni sanjao da će njegova buduća žena biti Bosanka s obzirom na to da nikada u Bosni nije živeo niti ga je nešto preterano vezalo za BiH, osim nekoliko prijatelja", ispričala je svojevremeno Naida Pehilj Bocnak u velikom intervjuu za portal "Azra.ba".

Baran i Nida imaju dvoje dece, sina Arasa, koji ima četiri godine i ćerku Unu, staru samo četiri meseca. Oni nisu klasični turski par i ne žive u preterano tradicionalnoj sredini.

"Turska je zaista prelepa zemlja, moja druga domovina i zaista je volim, ali, isto tako, ovo je zemlja tradicije, običaja, neobičnih pravila i principa. Za turistu koji dođe na nekoliko dana tu, to sve izgleda fascinantno. I jeste, ali ako živite ovde, u tradicionalnim okruženjima gde 'morate' poštovati pravila koja su vam besmislena i živeti život po običajima, ti okovi tradicije mogu biti jako teški za stranca koji ih ne razume. U Turskoj sam upoznala divne ljude, što Turke, što strance, ali i naše ljude. Uglavnom se družimo s ljudima iz sveta fudbala, jer najviše kontakata imamo s njima zbog Baranovog posla. Tako se i ja najviše družim sa suprugama igrača, jer živimo sličan život. Kada muževi odu na utakmicu, mi se družimo, sastajemo i provodimo vreme zajedno", objasnila je Naida za pomenuti portal.

U jednom od svojih videa na Jutjubu, gde je takođe veoma popularna, ispričala je i da je Turska zemlja velikih ekstrema, te da život na severu i jugu nije ni blizu isti, a pogotovo nije na zapadu i na istoku.

"Kako ćete živeti u Turskoj zavisi prvenstveno od toga koliko imate novca. Znam devojke u Turskoj koje žive u svoja četiri zida i ne izlaze nigde. Ja jako volim ovu državu, svoj grad, sve mi je super skoro, ali isto tako vam moram reći - da mi muž nije ovakav, da muž nema dobar posao, da nemamo privatni posao i da ja ne radim ovo, sigurna sam da bi mi Turska bila zatvor. Imam prijateljice koje spajaju kraj sa krajem", navela je poznata influenserka, koja na Jutjubu ima više 112.000 subskrajbera, dok je na Instagramu prati više 200.000 ljudi.

Nije joj bilo lako da sa 26 godina napusti grad u kojem je bio smešten ceo njen život, ali znala je da se ovakva prilika ne pruža svakome u životu. Ispostaviće se da je ova odluka bila najbolja moguća za nju jer sada ima predivnu porodicu, supruga, nove prijatelje, posao, ali i novi grad koji naziva svojim i u kojem uživa. Čak je i turski jezik savladala.

"Turski sam počela da učim pre nego što sam upoznala svog supruga, jer sam neko ko voli jezike. S njim sam ga usavršila. Mislim da nije teško, pogotovo sada, kada svi gledaju turske serije. Ali, da ga naučite baš dobro i gramatički ispravno, to je malo teže. Zapravo, treba više vremena. Imala sam sreću da sam odmah počela da se družim s Turkinjama koje nisu znale engleski jezik, pa sam morala da naučim turski", otkrila je.

Ono što je primetno i na Baranovom Instagram profilu, a potvrdila je i Naida, njen suprug gaji posebnu vrstu ljubavi prema njenoj domovini.

"Jako mi je čudno kada mu kažem: 'Poželela sam Bosnu', a on doda: 'Uhhh, i ja sam…' Nikada nisam morala da ga 'tera,' da dođe u Bosnu, već uvek vrlo rado dolazi i, da može, ostao bi mesecima. Stvorio je i krug prijatelja u Sarajevu, tako da i bez mene izlazi i mislim da je do sada naučio svaku uličicu u Sarajevu, restoran… Ja sam, zapravo, između Bosne i Turske, nigde ne pripadam potpuno, a svuda pripadam pomalo. Kada sam u Turskoj, nedostaje mi Bosna, kada sam u Bosni, nedostaje mi Turska i taj osećaj me prati sedam godina koliko već živim u Turskoj. Mislim da će zauvek tako i ostati", zaključila je Naida.

