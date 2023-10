OVAJ PAR ŽIVI U CELIBATU GODINU DANA, A ON 3 GODINE APSTINIRA OD INTIMNIH ODNOSA: Evo kako su uspeli da NE POKLEKNU sve ovo vreme

Par je odlučio da se suzdržava od intimnih odnosa pa su od jula 2022. kada je počela njihova veza, u celibatu. Spremaju se za prvu bračnu noć i otkrivaju sve detalje. Naja Gord (23) i njen godinu dana stariji dečko Džonatan Luis ispričali su i kako su uspeli da ne prekrše dogovor o apstinenciji sve ovo vreme.

Džonatan Luis apstinira od intimnih odnosa tri godine, a otkako se verio svakog dana odlazi u teretanu ne bi li se spremio za venčanje. Otkrio je da uzima određene dodatke za ishranu kako bi povećao svoj libido, kao i da radi vežbe za jačanje kukova i čučnjeve, primenjuje i kardio trening i vežbe za disanje.

Ovaj par planira da se venča 2025. dok kada će trajati njihov celibat, a da zatim ode na medeni mesec u jugoistočnoj Aziji ili Grčkoj.

"Kao hrišćani verujemo da je naše telo hram i da u braku muž i žena daju jedno drugom svoja tela. Zato želim da dam sve od sebe i potrudim se da joj se sviđa ono što vidi. Verujem da će to biti pravo iskustvo za nas. Čeka nas planiranje venčanja i braka i zatim kao vrhunac naša prva bračna noć", izjavio je.

I Naja je otkrila kako se sprema za prvu bračnu noć: "I ja sam odlazila u teretanu, a Džonatan mi je pomagao. Za mene su to pripreme za dan venčanja koliko i pripreme za medeni mesec, moram da izgledam dobro u svojoj haljini. Ali, svakako i se veselim našoj prvoj zajedničkoj noći, a ovo čekanje nije zabavno".

Džonatan i Naja imali su seksualne odnose sa drugim ljudima pre nego što su počeli vezu. Kako su uspeli da ne prekrše celibat?

"Ako idemo u kasni noćni izlazak, odlučimo se nađemo negde na pola puta kako ne bismo došli u iskušenje da prespavamo zbog dugog povratka kući. Pomaže i iskren razgovor, priznanje da smo uzbuđeni", otkrio je.

Džonatan inače u teretanu odlazi četiri puta nedeljno, a radi i Kegelove vežbe koje jačaju seksualnu moć: "To nije samo za spavaću sobu, želim da budem najbolja osoba za nju fizički, mentalno i emocionalno. Bez fizičke intimnosti to može da bude izazovno. Jedva čekam da se probudimo i odemo da spavamo jedno sa drugim", piše The Sun.

