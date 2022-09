BRUTALNA ISPOVEST ZAVISNICE OD SEKSA: Dotakla sam DNO života, spavala sam sa više od 700 muškaraca, a onda se desio najveći UŽAS!

Belinda Rigier koja je svom umetničkom imenu dodala "Love", pa je sada poznatija kao Belinda "Love" postala je zvezda emisije "Bachelor for the Take" kada je priznala da je zavisna od seksa. Ona je spavala sa 700 muškaraca, ali je u celibatu već 15 meseci

U intervjuu za Daili Mail Australia, žena je otkrila verovatno poreklo svoje zavisnosti od seksa.

38-godišnja Belinda odlučila je da otvoreno progovori o svojoj zavisnosti od seksa za jednu noć. Poznata ličnost je otkrila da je zavisnost od seksa negativno uticala i na njene odnose sa prijateljima, jer je žena mnogo puta izneverila svoje voljene. Belinda je rekla da je maltretirala strance u klubovima i supermarketima i nudila im seks.

Ona je priznala da je "dotaknula dno" i da je zavisnost od seksa počela da izmiče kontroli kada je jedan od muškaraca postao agresivan. Kada je Belinda htela da ga goni, obaveštena je da to ne može učiniti jer je čoveka ogrebala dok se branila. Trenutno, slavna ličnost vodi kampove za obuku u kojima pomaže drugima da prevaziđu svoju zavisnost.

"Bila je to prekretnica"

Prisećajući se te veze, Belinda je za Dejli mejl govorila o užasu koji je prošla

- Kada me je gurnuo niz stepenice i zaključao u garažu, imala sam modricu na oku i mislila sam da mi je ruka slomljena. Kada je policija stigla, čula sam to jer je imao ogrebotina na ruci koju sam napravila prstenom. Kada sam pokušala da se odbranimo, pretili su mi zatvorom - ispričala je devojka.

Poznata ličnost i seksualni edukator odlučila je da shvati šta stoji iza njenog kompulzivnog ponašanja .

- To je bila moja prekretnica. Pomislila sam, moram da pomognem sebi. Od tada se sve dešavalo veoma brzo. Kada odlučite da se promenite to se dešava veoma brzo - rekla je Belinda.

(Kurir.rs / NajŽena)

Bonus video:

23:03 MEGA INTERVJU IVE GRGURIĆ ZA ESPRESO: Seks AFEREA, otkaz na televijizi, PLASTIČNE OPERACIJE