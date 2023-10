ŠTA DA RADITE AKO SU VAM FARMERKE PREUSKE? Devojka otkrila TRIK koji joj je rekla njena BAKA i ovo vam nikad ne bi palo na pamet

Dešava se da kupimo ili pak da dobijemo na poklon farmerke koje su nam za broj ili više brojeva manje. Ima rešenja za to, kaže Tiktokerka koja je na popularnoj društvenoj mreži otkrila trik koji joj je rekla njena baka. Metoda je prilično neobična.

"Razgovarala sam sa bakom, a ona me pitala: "Da li se već istuširala u njima?". Pomislila sam: "Šta?! Ne, nisam se istuširala u farmerkama. Otkud to?". Rekla mi je: "Veruj mi, istuširaj se u njima, nosi ih po kući, malo ih rastegni, a onda ih pusti da se osuše na vazduhu i nemoj ih stavljati u sušilicu", rekla je Tiktokerka.

foto: Profimedia

Napomenula je da je uradila to i da su joj ujutru farmerke savršeno pritajale. Kao da su krojene po njenoj meri. Ipak, treba voditi računa da ne budete dugo u mokroj odeći, jer to može izazvati određene probleme sa zdravljem.

Trik je većinu iznenadio, dok drugi, oni sa iskustvom, kažu da su znali ovu caku: "To je odavno poznata stvar, imam 75 godina i to sam u dvadesetim stalno radila sa farmerkama koje su mi bile male", piše The Mirror.

(Kurir.rs/Blic žena)