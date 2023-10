KOMŠINICA IMA TROJE DECE I UVEK JE SREĐENA I SVE POSTIŽE: Pozvala me na kafu, a kad sam ušla u njenu kuću, istina me je ŠOKIRALA

Balansiranje između porodice, posla, muža i dece nije jednostavno i to će vam reći svaka žena koja se nalazi u ovakvoj situaciji. Kako je u ispovesti objavljenoj na društvenim mrežama ispričala jedna žena i sama sa mužem i detetom ni sama ne zna kako sve postiže.

foto: Profimedia

Pored njen živi njena komšinica koja sve postiže. Ona je uvek obučena po poslednjoj modi, nosi štikle i pored troje dece, održava besprekornu kosu ofarbanu u plavo, nokti su joj savršeni, a šminka uvek na mestu. Kada krene na posao sve zaseni oblakom parfema. Deca i muž joj uvek iz kuće izlaze nasmejana.

- Za tu komšinicu sam oduvek mislila kako je “žena zmaj!” Sve stiže, da je to neverovatno! Linija joj je savršena jer tri puta nedeljno ide na treninge. Na posao uvek ide doterana od glave do pete, tu je garderoba koja joj stoji kao salivena, štikle, šminka, frizura, nokti...Nikad mi nije bilo jasno kako sve to postiže uz muža i troje dece - počela je svoju ispovest ova žena.

foto: Printscreen

Gledajući svoju savršenu komšinicu pitala se šta to nije u redu s njom.

- Za razliku od nje, ja ne pamtim kad sam našla vreme da se posvetim sebi, a kamoli da idem na trenig. Na posao idem bez šminke, a o štiklama ne razmišljam. Daleko od toga da idem neuredna, ali desetak kilograma viška ne mogu da skinem već 10 godina.

Idem na posao uredna, ali ne i doterana, a kosu uglavnom pokupim u neuredan rep ili punđu. Često u povratku sa pijace zateknem ovu ženu koja mi se javi sva ozarena i ostavi me u oblaku parfema. Jednog dana sam je upitala u čemu je njena tajna i ona mi je rekla da dođem kod nje kući na kafu i da će mi sve objasniti - dodala je ova žena.

Čim je zakoračila u dom kod komšinice sve joj je bilo kristalno jasno.

- Otvorila mi je vrata još uvek sa šminkom i savršenim loknama kako je došla s posla. Na moje zaprepašćenje u njenoj kući je vladao potpuni haos. Deca su vrištala iz soba, igrala se i bacala stvari na sve strane. Povela me je u trpezariju u kojoj bukvalno nije imalo gde da se sedne.

Samo je uzela ogromnu gomilu čistog veša sa stolice i ubacila ga u jednu sobu. Onda je pokupila prljave tanjire još od doručka i premestila ih na deo šanka koji bio prenatrpan prljavim posuđem. Na sve strane bio je nered, čak je bilo i njene obuće po celoj kući. Najmlađe dete joj je utrčalo boso i celo uprljano od čokolade, ona se samo nasmejala i rekla da će ga “srediti” kasnije. Primetila je moj zapanjen pogled pa mi je uz kafu sve objasnila - ispričala je ova žena.

foto: Profimedia

Izgleda da magični štapić kojim biste sredili kuću, pripremili ručak i namirili decu i muža ne postoji, piše Srećna Republika.

- Vidim da se isčuđavaš neredu, ali ja se na to ne obazirem. Žena koja mi čisti dolazi dva puta mesečno, a u međuvremenu se snalazimo. Ne stižem ni sudove da operem, a kamoli da kuvam. Srećom kuva svekrva i moja mama, obe žive blizu pa nam donesu ručak. Prednost troje dece je što svako starije se brine o mlađem, tako muž i ja ugrabimo vreme samo za nas kako bih inače stigla sve - objasnila je ona uz širok osmeh.

Žena je gledala ne verujući šta joj priča. Zar onakva dama na ulici zapravo živi u neredu i zbog toga se ni najmanje ne nervira.

foto: Kamil Macniak / Alamy / Alamy / Profimedia

- Moja kuća je uvek tip-top sređena. Kuvam ručak svaki dan, brinem o sinu i radimo domaći kad se on vrati iz škole. Uzeću da čitam večerasa knjigu, a sutra ću naći vremena da se bar diskretno našminkam. Nije ni moj život toliko loš - zaključila je ona uživajući u pogledu na savršeno sređenu kuću.

(Kurir.rs)