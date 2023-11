ON IMA 63 GODINE, A ONA 30: Zaljubila se njegov NOVČANIK, htela je da ga ostavi BEZ DINARA, usledio je filmski preokret

Da li ljubav zaista ne zna za godine ili je to danas jedan od načina da se opiše korist, tema je na koju se redovno vode debate.

Keri Lej je devojka zbog koje se ova tema ponovo pokreće. Naime, ova 30-godišnjakinja je svoj "ljubavni interes" pronašla na aplikaciji za upoznavanje, kada je naišla na 63-godišnjeg Rendija - i njegov novčanik.

foto: Printscreen/TikTok

U emisiji "Ljubav ne sudi", otkrila je da je starosnu granicu povećala na maksimum, kako bi joj aplikacija prikazivala što više muškaraca.

Tako je, tragajući neko vreme, naišla na Rendija. Započela je konverzaciju sa njim i kroz nekoliko pitanja pokušala da utvrdi da li joj on odgovara. Naime, počela je da postavlja pitanja o putovanjima, kroz koja bi otkrila kako Rendi stoji finansijski.

Oduševljena odgovorima, Keri je shvatila da je on onaj "pravi za njenu poslovnu priliku".

Očarana raskošnim načinom života ovog čoveka, odlučila je da napravi ponudu za njega, koja podrazumeva da se određeni ugođaji plate visokom cifrom.

foto: Printscreen/Youtube

I stvari su se odvijale kako je planirala.

Život je bio veoma sladak za Keri, koja je odlučila da se upozna sa njenim "sponzorom" prvi put posle godinu dana zabavljanja na daljinu.

- Odlučila sam da ga upoznam lično, jer mi je život postao malo bolji zbog njega. Pomagao mi je i bilo mi je žao što ništa ne radim za njega - navodi ona, prenosi TheSun.co.uk.

Rendi, koji ima dva sina, starija od Keri, rekao je da je bio zadivljen ovom mladom ženom.

- Kada sam je prvi put sreo, bio sam oduševljen njenom lepotom - rekao je Rendi.

Tako, videvši je uživo, Rendi se zaljubio u Keri i odlučio je da reši sve njene probleme - posebno one koji se vrte oko novca. Zamolio ju je da napravi spisak svih svojih briga i uverio je da će potpuno poništiti listu.

foto: Printscreen/Youtube

- Rekao mi je: "Ako mi daš godinu dana, promeniću ti život" - opisala je Keri.

Ali, Kerin plan se ubrzo preokrenuo i dobio sasvim neočekivani kraj.

Nakon nekog vremena je shvatila da nije sa svojim dečkom samo zbog novca, već je do ušiju zaljubljena.

Dok Keri sada tvrdi da više ne eksploatiše Rendija za njegov novac, korisnici društvenih medija to vide drugačije.

- Videla sam da nas ismevaju, posebno mene. Često bi me za vreme ručka u restoranima konobar pitao koje piće bi voleo da popije moj tata. Većinu vremena ne obraćam pažnju na to i samo dam do znanja tim ljudima, tako što Rendija strastveno poljubim posle obroka - govori Keri.

Rendi takođe veruje da se mlada žena, koja je nekada želela samo privremene prihode, predomislila.

foto: Printscreen/Youtube

- Ne mislim da me Keri koristi za novac, jer sam video promenu u načinu na koji se ponaša prema meni. U početku da, ali u poslednje dve ili tri godine situacija je sasvim drugačija - odgovara Rendi.

- Možete da nas mrzite, ali ona dolazi kući sa mnom svake noći - završio je 63-godišnjak.

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

01:45 10 PUTA SAM SE PREDOZIRAO I BIO POTPUNO MRTAV! Glumac Feđa Štukan otvoreno progovorio o heroinu, ratu, smrti i ZAGROBNOM ŽIVOTU