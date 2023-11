UHVATILA SAM MUŽA NA DELU SA MOJOM KUMOM, ALI TO NIJE BILO ONO NAJGORE: Zbog onoga što sam zatekla OBLIO ME JE HLADAN ZNOJ

Prevara u braku uvek je bolno iskustvo, a još gore je kad uz to doživiš i izdaju bliske osobe. Upravo ovo se dogodilo jednoj ženi koja je uhvatila supruga u baru sa drugom ženom. I to ne bilo kojom već svojom najboljom prijateljicom koja joj je bila kuma na venčanju.

Prave me ludom

Kako je u iskrenoj ispovesti ispričala ova žena, oseća se povređeno, izdano i napušteno... Ali to nije najgore.

Jednog dana dobila je poruku od prijatelja da se nađu u obližnjem baru. Nije ni slutila šta će tamo zateći.

- Čim sam kročila u lokal oblio me je hladan znoj. U udaljenom kutku videla sam mog muža i moju najbolju prijateljicu koja mi je bila kuma na večanju kako se ljube. Bilo je jasno da su intmni. Ne znam kako sam ostala na nogama, niti kako sam uspela da dođem do njihovog stola. Kad su me ugledali bili su šokirani, ali su se pravili kao da se ništa ne dešava - dodala je ona.

Na pitanje šta rade oboje su se pravili kao da je sve u redu.

- Ubeđivali su me da nisam dobro videla. Od tog dana suprug me tretira kao sam luda, pozvala sam kumu ali se i ona ponaša kao da nisam normalna i da sam sve umislila. Iako sam insistirala da sednemo svo troje i porazgovaramo oboje su rekli da neće da gube vreme sa lažovom. Potpuno sam izludela, nemam s kim da porazgovaram niti znam šta da radim - rekla je ova nesrećna žena.

Savet psihologa

Prema rečima psihologa kome se obratila za pomoć osećaj tuge i besa je potpuno noramalan posebno kad ljudi koji su je povredili odbijaju da priznaju sopstvenu grešku.

