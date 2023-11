ŽENA MI SE SMEJALA U LICE KAD SAM JE UHVATIO U AFERI: Poniženi muškarac kuka zbog hladnokrvne osvete koju mu je supruga priredila

EVO ZAŠTO MU JE TO URADILA

Jedan muškarac je priznao da se oseća loše što je bio neveran svojoj ženi tokom njihovog braka. Međutim, nije dobio simpatije koje je očekivao. Tajanstveni muškarac otkrio je da je prevario suprugu pre četiri godine i da se od tada kaje, prenosi Miror.

Na Reditu je napisao:

- Prevario sam svoju ženu pre četiri godine. I danas se kajem zbog toga i od tada nisam ništa uradio. Imamo dvoje male dece i kada je saznala odselila se. Život je bio težak za oboje i bili smo jadni. Volim svoju ženu više od svega i bilo je bolno izgubiti je.

foto: Profimedia

Posle nekoliko meseci molio sam je da se vrati i počeli smo ponovo polako, išli smo na terapiju i pokušali da obnovimo zajednički život. Vratila se posle godinu dana i sve se vratilo u normalu. Bili smo još jači i naša veza je rasla. Veoma smo srećni zajedno. Konačno sam pomislio da je naš život ponovo savršen - objasnio je. Ali njegovo neverstvo nije zaboravljeno jer se njegova žena, na njegovo veliko iznenađenje, viđa sa drugim muškarcem.

- Pre nedelju dana, na mojim vratima se pojavio čovek i kada sam ih otvorio, bio je zbunjen i potom se izvinio što je pomešao dane. Sledećeg dana trebalo je da dođem kući sa decom. Moja supruga je preuzela razgovor i otišla do njegovog auta, razgovarali su pet minuta i on se odvezao - dodaje.

- Pitao sam je ko je on, a ona je rekla da je samo prijatelj. Došao je po nju jer je trebalo da budem sa roditeljima, ali je pomešao dane. Bio sam šokiran pa sam je pitao da li spava sa njim. Bila je tako neverovatno ravnodušna, pogledala me na trenutak i rekla da. Ostao sam bez reči. Rekao sam, 'Da li spavaš sa drugim ljudima?' a ona je rekla: 'Da! Otkad smo ponovo zajedno' - objašnjava on.

foto: Profimedia

Zapanjen novim otkrićem, muževa objava se nastavila:

- Bila je mirna sve vreme pričajući o tome kao da je normalno. Pitala me je zašto je za mene to u redu, a za nju nije i kada sam rekao da drugu ženu nikada nisam ni pogledao otkako sam je prevario, prvo se iznenadila, a onda mi se smejala. Rekla je da je samo pretpostavila da jesam, pa je mislila da ako ja to mogu, onda može i ona.

(Kurir.rs/večernji.hr)

Bonus video:

01:07 DAN ZALJUBLJENIH JE SVETSKA PREVARA Sveštenik Gligorije za Kurir TV: Pravi hrišćani treba da slave ljubav i večnost svakog dana