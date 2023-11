MNOGO SAM GA VOLELA, RODILA SAM MU DETE, A ON MI ZARIO NOŽ U LEĐA: Dan posle porođaja sam saznala istinu koja me totalno SLOMILA

Svojevremeno je Kler Barns podelila svoju tužnu ispovest i kako je postala samohrana majka.

Moj bivši verenik Leri (37) je bio toliko romantičan da nisam imala pojma kako radi bilo šta drugo. Mislila sam da me obožava, da imamo vezu iz bajke, a on je bio u vezi sa svojom komšinicom, ispričala je Kler Barns Nortkot (35) iz Velike Britanije.

- Dan nakon što sam rodila naše prvo dete sam saznala da ima aferu koja traje više od dve godine. Bila sam šokirana, mislila sam da je naš odnos prekrasan. Bili smo vereni, venčanje je trebalo za samo nekoliko meseci. Planirali smo život zajedno - dodala je.

- Upoznala sam ga u martu 2017. godine kada sam otišla na odmor u Dominikansku Republiku na venčanje prijatelja. On tamo živi i radi kao instruktor ronjenja. Počeli smo da izlazimo i ostali smo u kontaktu nakon što sam se vratila kući. Zaljubili smo se. Ubrzo sam često putovala na to karipsko ostrvo - prisetila se.

- Godinu dana nakon što smo se upoznali, isplanirao je iznenađujuću romantičnu prosidbu, uz pomoć dvoje mojih najboljih prijatelja. Rekla sam "Da" i rezervisali smo termin za venčanje koje je trebalo da bude godinu dana kasnije na ostrvu.. Odlučili smo da se tamo preselim - nastavila je.

- Samo nekoliko nedelja nakon što mi je stavio prsten, saznala sam da sam trudna. Dogovorili smo se da ću ipak ostati u Velikoj Britaniji dok se dete ne rodi, kako bih mogla da budem blizu porodice, a zatim da se preselim na Karibe, taman na naše venčanje iz snova i novi zajednički život. Bilo je tako uzbudljivo. Svakodnevno smo se dopisivali i čavrljali. Delovao je odano - ispričala je.

Kaže kako je imala osećaj da zna gde je njen verenik u svakom minutu dana. Mislila je da su bliskiji od bilo kog para koje je poznavala.

- Dala sam otkaz na poslu, podelila imovinu i iznajmila svoju kuću kako bih mogla da se preselim u Lerijev dom. Kad sam rodila našu ćerku Mekejlu, Leri je odmah nakon toga vidio na video pozivu. Zaljubio se u nju kao i ja. Rekao mi je: "Volim te! Jako sam ponosan na tebe" - rekla je.

Ali, sledećeg dana je usledio šok.

- Moj savršeni život se srušio, jer mi je jedna od Lerijevih komšinica u Dominikanskoj Republici poslala poruku na Fejsbuku. Poslala mi je fotografije na kojima je polugola zajedno s Lerijem. Rekla je da je spavala s njim sve vreme dok smo bili zajedno, ali nije htela ništa da mi govori sve dok ne rodim. Pitala sam Lerija, očekujući da će biti šokiran njenim lažima, ali je priznao da vara - ispričala je Kler.

- Nisam mogla da zamislim ni u najluđim snovima da bi mi on to mogao da uradi. Potpuno sam mu verovala. Čuli smo se video pozivima i porukama nekoliko puta dnevno. Uvek mi je govorio da nema šta da skriva. Čak mi je rekao neka pogledam njegove poruke i društvene mreže kad god poželim, ali zapravo nije morao da koristi mobilni jer je ta žena živela odmah do njega - dodala je.

- Otkazala sam venčanje i usresredila se na ponovnu izgradnju svog života, uz podršku mojih prijatelja i porodice. Prevario je mene, moju porodicu i prijatelje - zaključila je i dodala kako je upoznala drugog muškarca s kojim je danas jako srećna, a prenosi The Sun.

