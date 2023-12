SUZANA JE U BRAKU 19 GODINA, A TVRDI DA JE PRAVIOVE GREŠKE U BRAKU: "Ponekad zaboravim šta mu je potrebno i da je on moj muž"

Suzana Bi Luis je književnica koja je za Your Tango napisala iskrenu kolumnu o tome kako izgleda biti u braku 19 godina i koje su najveće greške koje je za to vreme napravila. Ona je otkrila da su ona i njen imali muž uspone i padove, svađali se, lupali vrata jedno drugom, a onda se izvinjavali i izjavljivali ljubav. Zajedno su plakali i smejali se. I sve su izdržali. Zajedno odgajaju troje dece i žele da ostanu jedno s drugim do kraja, bez obzira na sve.

Ipak, Suzana brutalno iskreno razotkriva sopstvene greške koje je pravila u ovom odnosu i skreće pažnju ostalim ženama da ih ne ponavljaju.

Ovo je njena priča.

Tretirala sam muža kao svoje četvrto dete

Suzan kaže da ponekad zaboravi da je njen muž – njen muž, da je vredan radnik i otac pun ljubavi i da zaslužuje njeno maksimalno poštovanje. Da su njen sarkazam i fore na njegov račun nekad previše surovi. Da je njen posao da bude dobra supruga, a to podrazumeva da ga ohrabruje, ceni i podržava ga.

„Tako da kad shvatim da se ponašam prema njemu kao da mi je dete, pokušam da se povučem i da ispravim to“.

Zaboravljam da moj muž ima potrebu sa seksom više nego ja

Kako kaže, stalno je umorna i u 21 uveče jedino o čemu razmišlja je da složi veš, zaključa vrata, opere zube i legne u krevet da gleda seriju. Želi da se opusti i oslobodi od svakodnevnog stresa. Tad često nema želju sa seksom, ali kako navodi, muškarcima poput njenog muža to treba. Potreban je seks i njoj, naravno, kao i svim ženama, ali ne toliko kao njenom suprugu, iz prostog razloga što njen nivo testosterona nije tako visok kao njegov, pa samim tim ni libido.

„Često zaboravim da nekad treba da napravim izuzetak i da ne budem baš skroz sebična. Smatram da nekad treba da se potrudim da bih dovela sebe u raspoloženje za seks i izašla u susret njegovim potrebama, bez obzira na to da li sam umorna ili ne“.

Stavljala sam potrebe svoje dece ispred potreba muža

Kako je navela, kada se rodilo njihovo prvo dete 2006, ono je postalo centar njenog života i njen razlog za život, a nakon toga se ćerki pridružio i sin četiri godine kasnije. Toliko su joj bitni da su često bili mnogo važniji oni i njihove potrebe od sreće njenog muža. To smatra svojom velikom greškom.

„Često zaboravim da je i njemu potrebna moja pažnja isto toliko, ako ne i više nego deci. Potrudiću se, kad izađemo sami, da mi ne bude prioritet da popijem koliko god mogu da bih se resetovala, već da stvarno osvežimo naš odnos“.

Nisam umela da prepustim kontrolu

Kad se radi o vođenju domaćinstva, Suzana je svesna da ona u većini situacija zna šta je najbolje i da joj mišljenje supruga u tome nije od pomoći. Ipak, to ne znači da on nema običaj da svoje mišljenje izražava. Njena reakcija je, međutim, uglavnom da ga u startu preseče.

„Pre nego što uopšte čujem do kraja njegov predlog, ja ga ubedim da je njegova ideja loša, čak i kad to uopšte nije tačno. Moj muž nekad stvarno ima odlične ideje iako mi je teško to da priznam“.

Nisam se trudila da uvek izgledam lepo

Suzana je otkrila da je mužu jednom poslala sms poruku: Javi mi u koje vreme ćeš biti kod kuće da bih mogla da skinem pidžamu i obučem odeću tako da izgleda kao da je nešto radila.

Ima dana kada nema želju da se sređuje i od nege samo nanese kremu za ruke i opere zube. Ali zna da njen muž ceni kada izgleda lepo.

„Neke žene veruju da je unutrašnja lepota sve što je muškarcu potrebno. Ali moj suprug takođe ceni lep izgled i stalno mi daje komplimente kad lepo izgledam, a za to i nije potrebno tako mnogo truda“, zaključila je ona za Your Tango.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

