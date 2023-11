NIJE SE NI UDALA, A VEĆ SE RAZVODI: Dan nakon večnanja rešila da ostavi muža zbog OBIČAJA KOJI SKORO SVAKA SRPSKA SVADBA IMA

Novopečena supruga je rekla da želi da se razvede od muža samo dan nakon venčanja zbog šale koju je napravio. Ako pitate mladu Amerikanku, čija je priča preplavile strane medija, dala bi vam vrlo jednostavan odgovor: "Prekršio je dogovor".

- Udala sam se malo pre Božića i nadam se da ću se razvesti ili poništiti brak do kraja januara. Nikada mi nije bilo stalo do venčanja, ali nisam se tome protivila. Pa kada me je moj momak zaprosio 2020. godine, odlučili smo se za to. Svako od nas je preuzeo otprilike pola odgovornosti za organizaciju venčanja, ali mislim da sam bila prilično razumna u pogledu kompromisa kad je on nešto stvarno želeo - počela je svoju priču.

- Postojalo je samo jedno "pravilo", koje sam od njega tražila, a to je bilo da “ne trlja tortu na moje lice na venčanju.” Mislila sam da je razuman čovek, koji je uvažio moju želju, ali on to očigledno nije - rekla je, pa dodala:

- Umesto toga, celo lice mi je zamazao šlagom. To je unapred bilo planirano jer je torta bila uništena, a imao je gomilu kolača kao rezervu.

Bio je to potez koji je nju na kraju naterao da preispita svoju vezu i brak.

- Sledeći dan sam mu rekla da smo završili i zatražila razvod - bila je izričita.

Ipak, ljudi oko nje savetuju je da se pomiri sa svojim novim mužem i da mu da drugu priliku jer veruju da mlada “preteruje”. S druge strani mnogi ljudi na mrežama su je podržali u njenoj odluci.

"To što je uradio je strašno. Mlade potroše veliki trud i vreme na frizuru i šminku, da bi to tek tako upropastio", "Treba da ga ostavi, ovo je jedan velika crvena zastavica", "Zašto si se uopšte i udavala za muškarca koji je na mentalnom nivou petogodišnjaka", "Beži što dalje od njega", "Mladoženja je blago rečeno sramota za muški rod", "Bar je odmah pokazao koliko mu je stalo do tvojih želja", samo su neki od komentara.

