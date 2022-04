POSLE PRVE BRAČNE NOĆI POKRENUO RAZVOD: Do svadbe je nije video bez ŠMINKE, pomislio da je LOPOV, tražio 20.000 dolara za odštetu!

Žene vole šminku jer njome neretko sakrivaju svoje mane i čine da izgledaju malo lepše nego što inače izgledaju. Ipak, mnoge dame umeju da preteraju, pa uz šminku izgledaju potpuno drugačije kada se našminkaju nego što izgledaju prirodno.

Upravo ovakav slučaj potresao je mladi bračni par iz Alžira. Naime, samo dan nakon venčanja, jedan mladi Alžirac odlučio je da "presavije tabak" i tuži svoju suprugu.

foto: Shutterstock

Prema pisanju sajta emirates247, on je svoju tek venčanu ženu optužio za "prevaru" pošto ju je jutro posle prve bračne noći video bez šminke. On svoju suprugu do prvog bračnog jutra nikada nije video bez šminke, te kada je otkrio kako njegova draga u stvari izgleda, nije mu bilo sve jedno, a verovatno ni njoj, s obzirom da je posle svega jedne noći dobila zahtev za razvod i tužbu. U tužbi je naveo da je "mnogo manje lepa bez kozmetičkih proizvoda koje obično ima na licu". Uvređeni mladoženja čak zahteva 20.000 dolara na ime odštete zbog preživljenog "psihološkog šoka".

foto: Profimedia

- Mladoženja je objasnio sudiji da nije prepoznao svoju suprugu kada je skinula šminku. Čak je za nju pomislio da je lopov - piše emirates247.

