ESKORT DAME OTKRILE KAKO ZAISTA IZGLEDA PLAĆEN INTIMNI ODNOS: "Možda će zvučati čudno, ali kad sam u krevetu sa sponzorom..."

Eskort dame su opisale kako doživljavaju seks za novac, a kako onaj romantični s partnerom. Radi se o ženama koje se bave klasičnom prostitucijom ili imaju sponzore koji ih finansiraju i, naravno, očekuju nešto zauzvrat. O svojim iskustvima progovorile su anonimno na Redditu.

Neke tvrde da znaju da u plaćenom seksu uživaju više nego u intimi sa dečkom, jer "postižu veći broj orgazama". Druge su otkrile kako ponekad bude vrlo grubog i neprijatnog seksa u kom nimalo ne uživaju, posebno kada je klijent drogiran.

Ovo su njihova iskustva:

- Možda će zvučati čudno, ali više uživam u seksu sa svojim starijim sponzorom nego sa svojim dečkom. On ima više iskustva u seksu i više strpljenja nego muškarci mojih godina.

- Mnogi stariji ljudi žele nečije društvo jer se osećaju usamljeno.

- Oni ne traže naše usluge samo da bi zadovoljili svoj polni nagon, već žele da ispune svoju potrebu za intimnošću i ljubavlju.

- Kada imam seks sa svojim sponzorom, cilj mi je da se oseća kao da sam zaljubljena u njega.

- S nekima je vrlo nežno, uključeno je mnogo ljubljenja i sto posto sam orijentisana na njihove želje - često s takvim klijentima doživim orgazam.

- Gotovo svaki od njih želi da bude dominantan u spavaćoj sobi.

- Tri godine sam spavala sa čovekom starijim 24 godine od mene - bio je to najbolji seks koji sam imala u životu.

- Seks je prilično različit kada u njega nisu uključene emocije.

- Verovali ili ne, moguće je uživati i u plaćenom i romantičnom seksu.

- Ako se dobro slažete sa stalnim klijentom, on može da vam postane gotovo kao prijatelj, a znaju da se pojave i simpatije.

- Možda će ljude iznenaditi ovo što ću reći, ali ja se nikada ne osećam poniženo zbog toga što radim.

- Kada sam bila mlađa, imala sam momke koji su me tretirali kao smeće i iz takvih veza nisam dobila ništa, ni emocionalno niti finansijski.

- On mene sluša, dobar je i stvarno je jedan od najprijatnijih s kojima sam bila.

- Ljudi koji nisu uključeni u seks industriju nas osuđuju i smatraju kako su takvi odnosi ponižavajući, ali dokazano je upravo suprotno.

- Oboje dobijamo iz takvog odnosa ono što želimo i poštovanje jedni za druge, što možda i nije tako česta pojava u tradicionalnim odnosima.

- Lakše mi je da imam sponzora i nalazim se s njim, nego da izlazim i upoznajem nekoga.

- Muškarci znaju da budu posesivni, ali kod seksa za novac muškarci samo žele da provedu malo vremena s vama i ne očekuju da menjate svoj život zbog njih.

- Daje mi novac da potrošim na sebe, plaća mi račune...

- Najveća razlika je - mogu li da se opustim ili ne, ili koliko droge je uključeno u celu priču.

- Moj dečko nikada ne bi pokušao da me uguši ili udari, ali muškarce koji mi plaćaju nije briga.

- Volela bih da to nikada nisam uradila. Ne znam zašto sam ikada izgovorila kako je to lagano zarađen novac. Sve to je ostavilo dubok, negativan trag na mojoj psihi.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

