"ZA NOĆ ODRADIM I PO 13 MUŠKARACA" Surova ispovest prostitutke ozloglašene četvrti: Evo koliko mogu da izdržim i KOLIKO ZARAĐUJEM

Žena koja radi u jednom od najvećih svetskih četvrti "crvenih fenjera" otvoreno je opisala svoj život kao seksualne radnice, otkrivajući da zarađuje hiljade dolara i da može da primi više od desetak muškaraca u jednom danu.

Meksički grad Tihuana sa svojom "Zona Norte", zloglasnom četvrti nazvanom i "Diznilend za muškarce", gde više od 10.000 seksualnih radnica" deluje da svetlim ulicama parira i samom Amsterdamu.

Preselila se sa samo 19 godina

Deni, iz Hermosila, Sonora, preselila se u Tihuanu kako bi radila u klubu "Hong Kong Gentlemen's Club" kad je imala samo 19 godina. Preseljenje je nosilo rizik, jer je Tihuana poznata kao nasilni grad u kojem se često sukobljavaju narko-karteli - ali Deni tvrdi da nije tako loše kako ljudi misle. U intervjuu za jutjubera 420Jon69, gde je njen identitet zaštićen pokrivanjem lica, objasnila je: "Misle da je Tihuana najgori grad na svetu, da je najopasniji i da će te ubiti ako dođeš ovde, da ćeš postati zavisnik od droga, to ljudi očekuju. Ali kad dođeš tamo, ti odlučuješ kojim putem želiš da ideš", kaže.

Ona veruje da joj rad kao seksualne radnice u Tihuanu čini "boljom osobom", dodajući: "Postaješ obrazovanija, barem ja, više sam poštovana, bolje se izražavam." Ali naravno, glavna korist je novac, pri čemu je Deni otkrila da sada zarađuje u satu kao što je nekada zarađivala za 50-satnu radnu nedelju na svom starom "normalnom poslu".

Objašnjavajući koliko zapravo zarađuju seksualne radnice, rekla je: "Ima trenutaka kad ništa ne zaradimo, poznato mi je da se vratimo kući bez dolara. "Ali ponekad ima puno ljudi, ponekad se vratite kući s barem 300 ili 500 dolara i zaradite 1.000 dolara u jednoj noći, juče sam zaradila 600 dolara." Na svoj najzaposleniji dan u klubu Hong Kong Gentlemen's Club, Deni je otkrila da je imala čak 13 klijenata. "Bilo je 13 soba, samo čisti dolasci, bilo je 1.300 dolara jer je bilo 100 dolara za svaku sobu od 30 minuta, ponekad se zaradi više."

Mogla bi da zaradi i više, ali "to boli"

Otkrila je da je mogla da zaradi najmanje 2.000 do 3.000 dolara na noć, ali priznala je da "to puno boli" nakon petog ili šestog klijenta. Prema Deni, muškarci koji traže seksualne radnice u Tihuani mogu da očekuju da plate 100 dolara na sat kako bi bili "lepo tretirani", ali otkrila je da žene naporno rade za novac. "Radimo osam sati, nemojte misliti da dođemo ovde samo na dva sata, ne", rekla je.

No njoj je sve to vredno truda. Ova mama koristi svoju zaradu da "plati dugove i zabavi se", a kada ima posebno dobru noć, slavi s decom. "Ako sam u dugovima ili nečemu, platim to i ostatak stavim na banku. Kad zaradim novac, izlazim s decom da slavimo i jedemo", rekla je.

"Hteo je da glumim devojčicu, odbila sam jer tako hraniš mušku glavu"

Kao i mnoge druge radnice u Zona Norte, Deni takođe zarađuje novac i od svojih "sugar daddy" veza, odnosno sponzora otkrivajući da joj je poslednji slao oko 800 dolara mesečno, kao i plaćao njen najam, putovanja s prijateljima, stvari za njenu decu i druge stvari koje je želela. Sponzori ostaju sa mnom tri ili četiri godine, nisu to "sugar daddy" veze na mesec dana, oni su već dugo vremena oko mene", rekla je.

Naravno, posao dolazi i s lošim stranama, uključujući "mnogo, mnogo čudnih muškaraca". Objasnila je: "Muškarci dolaze s vrlo ružnim fantazijama, najgora je kad je hteo da glumim da sam devojčica i rekla sam mu ne jer tako hraniš mušku glavu, što nije ispravno."

Deni kaže da se zaljubila samo u dva svoja klijenta, ali tvrdi da se muškarci u nju "zaljubljuju svaki dan". Kada su u pitanju pravila seksualnih radnica, otkrila je da će obično reći ne muškarcima koji žele da ih izvuku iz klubova. Ali priznala je da postoji jedan izuzetak od tog pravila, dodavši: "Ali to zavisi od novca, ako dođe tip i ponudi nam dobar novac da budemo tamo, većinu vremena kažemo da."

Denina porodica se nije slagala s njenom odlukom da postane seksualna radnica, ali oštro je kritikovala ljude koji misle da je njen posao čini "lošom osobom". "Ne osećam da je to loša stvar, ne osećam se loše zbog toga što to radim jer sve radim odgovorno, sve ispravno. To ne radim da bih se drogirala ili nešto slično," rekla je. Dodala je: "Izvan posla mi smo samo obične devojke, dobre prijateljice, dobre devojke, sve."

