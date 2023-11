POZVALA UNUKA NA VEČERU ZA PRAZNIK, USLEDIO ŠOK ODGOVOR: Promašila broj, javio se stranac, evo šta se dešava 8 godina kasnije

Jedna baka, Vanda Deč, poslala je poruku sa pozivom za večeru povodom Dana zahvalnosti potpunom strancu, Džamalu Hintonu, potpuno slučajno. Ona je htela da pozive unuka na večeru, ali umesto njega na večeru joj je došao crnac kog ne poznaje.

Dan zahvalnosti je važan praznik u američkoj kulturi koji se proslavlja svakog 23. novembra. Porodice i prijatelji se tada okupljaju i spremaju tradicionalnu večeru koju uglavnom čini ispečena ćurka i pire krompir. Uglavnom se taj dan proslavlja u kućnoj atmosferi i veselom raspoloženju, a ljudi su okruženi svojim bliskim ljudima.

Ipak, to nije uvek slučaj. Pre 8 godina jedna Vanda je htela da pošalje svom unuku poziv za večeru, ali je poruku uputila potpunom strancu. Kada je on upitao ko je to, a ona mu rekla da je njegova baka, tražio joj je sliku. Na slici se vidi starija gospođa plave kose i svetle kože. Mladić, Džamal, joj je odgovorio svojim selfijem, na kojoj se nalazi momak crne kože i kose sa dredovima i napisao joj:

- Vi niste moja baka, ali mogu li svakako da dođem na večeru?

Usledio je odgovor koji mnogi ne bi očekivali.

- Naravno, to bake rade... hrane sve - rekla je baka. S obzirom da je on potpuni stranac mnoge je iznenadilo da ga je žena svakako pozvala u svoju kuću.

Nastavak priče je još zanimljiviji. Džamal je tada otišao kod Vande na večeru, a onda je nastavio da dolazi svake godine, a tako je bilo i ove godine, prenosi instagram stranica "Wealth".

