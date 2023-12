VAŽI ZA NAJZGODNIJU DOKTORKU NA SVETU, A KAD SKINE BELU UNIFORMU MUŠKARCI ZANEME: "Zbog ovoga se ceo život borim sa PREDRASUDAMA"

Često mi kažu da sam najzgodnija doktorka na svetu i to mi laska. Ljudi valjda ne očekuju da doktori budu seksi, kao da je to nešto čudno, rekla je za The Sun dr. Stejsi Naito sa Beverli Hilsa.

Stejsi je fizijatar i šefica klinike u Los Anđelesu. Kad ne leči pacijente, takmiči se u bodibildingu. Kaže kako se zbog izgleda još na fakultetu morala boriti sa stereotipnim ispadima.

foto: Printskrin/Instagram

- Jedan doktor mi je prišao dok sam bila studentkinja. Rekao mi je da uopšte ne izgledam kao doktorka jer sam zgodna i u formi i da me pacijenti neće doživljavati ozbiljno - rekla je Stejsi.

Ide na bodibilding takmičenja

No ona se na to nije obazirala. Završila je i specijalizirala fizijatriju. Kaže kako je u toj izjavi dok je studirala bilo istine.

foto: Printskrin/Instagram

- Sad tek vidim. Ponekad su me kritikovali samo zbog izgleda. Neki pacijenti su bili zabrinuti kad su videli da su upućeni kod mene.

Sumnjali su u mene samo na osnovu izgleda. Kao da zgodna žena ne može biti dobra doktorka - govori Amerikanka.

foto: Printskrin/Instagram

"Pacijenti to neće shvatiti ozbiljno"

Kritikovali su je i što ide na takmičenja.

- Neki govore da nije primereno da se doktorka takmiči u bodibildingu. Ali baš volim takve koji to govore - dodaje doktorka koja ne namerava da odustane od takmičenja.

(Kurir.rs/24sata.hr)