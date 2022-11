DOKTORKA PONIZILA GOJAZNU DEVOJKU! Prošla je torturu: Kad već imate kg kao tri normalna čoveka tako treba i DA VAS LEČE!

Problemi sa zdravljem su nešto sa čime se svakodnevno suočavamo u životu, ali kako je kada doktori ne znaju ili ne mogu ili čak ne žele da vam reše problem, najbolje znaju oni koji se bore baš sa tim.

Devojka, koja se na mrežama predstavlja kao "zagrljenost" objavila je priču o tome kako se tretira jedna gojazna osoba u zdravstvenim institucijama.

Ona je na svojim storijima opisala kako ima upalu pluća, kako se lečila nekoliko nedelja, ali kako joj to uopšte nije pomoglo i kako kada je došla do lekarke koja je trebalo da joj da neki konkretan savet i način da je izleči, došlo je do još većeg problema. Ovo je njena priča:

- Kontekst: Ulazim u 8. nedelju upale pluća gde mi i dalje skače CRP svaki put kad prestanem da pijem antibiotike. Odlazim, čekam red, standard, ne žalim se. Ulazim u ordinaciju, preko reda dolaze sestre i sređuju nalaz i terapiju nekom čoveku koji uopšte nije tu. Čekam 10 minuta dok se ne završe papiri, na šta me, sada već nervozna doktorka pita zašto sam došla.

Nisam stigla ni da odgovorim, počinje da kuka kako je gužva i samo ona radi i neće ništa stići danas. Na moje, "ako može samo 5 min da vam ispričam istoriju", kaže da nema vremena za istoriju, gužva je, samo kad je počelo i šta je sad. Odbija da pregleda prethodne nalaze. Odbija da pregleda mene. Odbija da pregleda CT, kaže ona "nažalost ne zna da čita CT". I tu kreće turtura.

Povišenim glasom me pita zašto sam gojazna. "Poremećaj ishrane", kažem. Da li je štitna u redu? "Jeste", kažem. Znači JEDETE, šta vi meni tu, kad jedete! (opet povišen glas). Rekoh, "pa nije valjda upala pluća od gojaznosti?".

"Taj koji vas je menoi poslao je trebao da vam kaže da vi morate da pijete trostruku dozu antibiotika. Kad već izgledate i imate kg kao tri normalna čoveka od 50 kg tako treba i da vas leče". Ja u šoku, pitam je: "Znači i loša prokrvljenost pluća je od gojaznosti?"

"Nisam ja to rekla, idite uradite RTG reda radi, pa da vidimo dalje", rekla je.

Devojka, koja se nedeljama muči sa upalom pluća pretrpela je maltretiranje od strane lekara jer je gojazna. Ona je nakon ovoga preplakala dok je radila analize, koje kvalifikovana doktorka zna da očita, ali ni tu se muka nije završila.

Dok je čekala u redu doktorka je pregledala druge ljude, a onda je izaškla iz ordinacije i rekla:

- Nek mi dođe ona žena krupna, gojazna, da li je ona otišla?

- E sad, kraća verzija- sve sam joj rekla. I da me je povredila. I da je bude sramota, jer ne zna kako ću da reagujem kada dođem kući. Da mogu sada da odem kući da povraćam ili da se samopovređujem ili da ne idem više kod doktora, ona ne zna koliko sam ja stabilna - napisala je devojka i dodala:

- Ona je mene videla i DONELA JE DIJAGNOZU.

Na kraju je nije ni pregledala, napisala joj je recept da dve nedelje pije najjači mogući antibiotik i rekla joj da dođe na kontorlu:

- I da smršam. To je rešenje svih mojih problema. Ovo sve citiam.

foto: Printscreen

- Poenta priče, ako je ima: Vi najbolje znate da li ste dobro ili ne, doktori sa vama provedu 10 do 20 minuta, vi sa svojim simptomima živite. Zauzmite se za sebe. Jer to stvarno zaslužujete.

Ona je na storijima naglasila i da je ovo bio njen slučaj i da nisu svi lekari takvi, ali da je ona naletela na jednog takvog doktora, te da se nada da će drugi imati više sreće.

