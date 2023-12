DECA IZ SUPRUGOVOG PRVOG BRAKA MI PRAVE PAKAO OD ŽIVOTA: Otkad sam se udala, nijednu noć nisam spavala s mužem

Jedna žena iz Hrvatske je odlučila da anonimno potraži pomoć od drugih žena jer nikako ne može da se složi sa suprugovom decom od koja maltretiraju njenog sina.

"Udala sam se pre pola godine za čoveka, koji iz prethodnog braka ima dvojicu sinova od 13 i 11 godina (žive s nama). Ja imam sina od sedam godina i sad čekamo zajedničko dete. Muž i ja se dobro slažemo i nema nikakvih trzavica, ali nažalost, kad deca dođu od mame, napadaju stalno mog sina da im smeta, da se gubi iz kuće i da to ništa nije njegovo. Bole me takve stvari kad čujem da dete od 11 godina tako govori", napisala je žena u Fejsbuk grupi Mamine tajne anonimne i javne.

Zatim je dodala: "Pokušala sam da razgovaram s mužem i rekla sam mu da ja to neću moći da trpim - da mi neko maltretira dete, i da sam spremna da odem ako se to nastavi. Muž ništa ne preduzima jer se boji da deca ne odu da žive kod mame jer ona ima starateljstvo, a žive s nama jer ona ne može da se brine o njima jer je alkoholičarka. Ja više ne znam kako bih se postavila u toj situaciji."

"Ta deca niti u jednom trenutku nisu bila zakinuta, niti za pažnju, ljubav ili nešto materijalno, i nema razloga da se ponašaju kao da im neko nešto otima. Doslovno vodim život kako ta deca odrede. Otkad sam se udala, nisam ni jedno veče spavala sa svojim mužem u krevetu jer njegova deca ne žele da on spava sa mnom. Deca mi se obraćaju samo kad im treba dati novac, ako treba nešto da im se kupiti ili ih odvesti u drugi grad da vide mamu jer im se mama ne javlja po deset dana i duže. Baš je briga za decu", napisala je žena ostalim majkama.

Na kraju je dodala: "Nisu kriva ni ta deca što je situacija takva. Ja jednostavno nekad mislim da je muž u strahu od bivše žene jer skroz nalazi neka opravdanja za nju i decu."

Objava je brzo postala viralna pa je preko 160 ljudi komentarisalo njenu situaciju. Mnogi smatraju da joj je suprug 'papučar': "Vi nemate muža nego papka, koji je dovoljno pokvaren i prepreden da vas iskorišćtava da brinete o njegovoj deci i njemu, posebno dok ti isti vređaju vas i vašeg sina. Ne znam koja je svrha borbe ovde uopšte, za šta da se borite?! Sve vam je rečeno već ranije, divim vam se na volji i želji za još jednom bebom te vam želim sve najbolje, a posebno vašem sinu koji nije u dobroj situaciji."

"Iskreno, ovo je situacija iz koje bih ja otišao momentalno. Imati takvog slabića za muža koji se ne postavlja kao roditelj - uopšte neću zamišljati šta će tek biti kada ta deca odrastu i kada krene teror. Navedeno je kao problem da on nema starateljstvo, ima alkoholičarka koja ne može da se brine za decu - kako je to moguće? Zašto to nije rešeno? Ovdje njušim previše problema koje će na sve vas ostaviti trajne posledice", napisao je jedan muškarac.

Neki smatraju da se obrati Centru za socijalnu zaštitu: "Pa prijavite centru da deca žive kod vas, neka odu u nadzor i daju vama starateljstvo Da im je dobro kod mame, išli bi tamo da žive, ne bi vas emocionalno ucenjivali. A muž vam je papak. On je otac i on određuje. Ja bih išla drugom taktikom. Nećeš mi naređivati, ja sam ovde roditelj. Kad zaprijete da će kod mame - nema problema, spakuj se, odvešću te. Pa će i oni promeniti ploču jer znaju da im je tu bolje. Neka ne dopusta da ucenama manipulišu njime."

