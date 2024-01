JEDNIM POTPISOM SPASILA SAM SE BEDNOG ŽIVOTA: Mislila sam da sam "DOBILA NA LUTRIJI", ali na JEDNU OPASNU STVAR nisam računala

Moj muž nije ružan, ali nije baš ni Bred Pit, ako me razumete. Meni njegov izgled nije bio bitan kad sam se udala - imala sam 22 godine, završila sam modni dizajn i udaja za njega bila mi je samo stepenica do cilja koji sam sebi postavila - da postanem nova Donatela Versaće.

Zabavljali smo se oko pola godine, a za tih pola godine sam živela bolje nego za prethodne 22 ukupno. Išla sam na gala večere, brančeve, koktel zabave, a umesto sa kolegama studentima družila sam se sa preduzetnicima, slavnim ličnostima, poznatim fotografima. Putovali smo negde svakog vikenda, a to su uvek bile egzotične lokacije, piše za Scarymommy.com žena koja je rešila da svoju priču podeli sa novinarkom Džulijom Meslener.

foto: Profimedia

Od devojke bez prebijene pare prešla sam u život milionera, a sve zahvaljujući tome što sam se potpisala na jednom parčetu papira - mom venčanom listu. Naravno, uz to je išao i predbračni ugovor i gomila drugih začkoljica, ali i 16 godina kasnije kažem vam da je to bio najpametniji potez. Nažalost, moji roditelji su mrzeli mog muža, ali do toga ćemo tek doći.

foto: Profimedia

Pre svega, ja sam svakako bila razočaranje za svoje roditelje. Moj pad u njihovim očima počeo je kada sam se sa fakulteta prebacila u dvogodišnju višu školu za modni dizajn. Na to sam bila primorana jer su prosto rešili da mi ipak neće plaćati fakultet. Ne kažem da moraju da mi plaćaju fakultet, ali oduvek su govorili da će se oni pobrinuti za to. Onda, kada je došlo vreme za fakultet, ispostavilo se da su se preračunali, makar oni tako kažu.

"Sa 22 godine uradićete sve da dobijete Bentlija"

Ne čudi onda da, kada me je jednom prilikom jedan šarmantni stariji muškarac u noćnom izlasku pozvao za svoj sto, da sam to prihvatila bez razmišljanja. Na kraju te večeri, uzeo je ključeve svog Bentlija i rekao mi: "Tvoj je ako pođeš kući sa mnom". Dobro, znam da ovo zvuči jezivo ali u moju odbranu, sve ovo dešavalo se mnogo pre društvenih mreža i nisam imala prilike da čitam tuđa horor iskustva. Sa 22 godine, uradićete sve samo za mogućnost da imate Bentlija. Inače, ujutro mi je zaista dao ta kola. To nije bio najgori trenutak naše veze. Najgori trenutak naše veze nije čak ni onaj kad mi je pokazao predbračni ugovor koji moram da potpišem. Zapravo, najužasniji trenutak naše veze desio se kada je moj budući muž pokušavao da objasni mom ocu kako ću ja biti divna majka. Onda je krenuo da mu objašnjava kako mu je menadžer savetovao da je vreme da se "smiri" i da krene da gaji imidž porodičnog čoveka umesto plejboja jer će mu to pomoći u poslu.

foto: Profimedia

Moji roditelji su bili užasnuti mojim izborom, a evo i zašto:

- Mama je bila ljubomorna. Udala se za mog oca uverena da će zajedno steći bogatstvo i moći da se rano penzionišu. Umesto toga, i sa 50 godina je morala da rinta, a brak joj je bio u najboljem slučaju osrednji, svakako ne dobar niti pun ljubavi.

foto: Profimedia

- Moj otac nije želeo da izmaknem njegovoj finansijskoj kontroli. Mi smo definitivno srednja klasa, ali u Kaliforniji. To znači da mi zapravo ništa u životu nikada nije zafalilo. Tata je novac koristio da me podmiti, da me navede da uradim nešto što ne želim, da me prosto kontroliše. To je jedini način na koji je mogao da postigne da mnome manipuliše kako želi.

Naravno da sam želela da izađem iz takvog života, a pružila mi se prilika da iz njega izađem na gala venčanju gde će mi svatovi biti poznate ličnosti i da nakon toga uskočim u svet luksuza. Da li biste vi to propustili?

foto: Profimedia

Ni na dan venčanja nisam znala odakle mom mužu novac

Naše venčanje bilo je kakvo možete i da zamislite - delovalo je kao biznis šarada i odlična prilika da se ljudi okupe i razrade dalje ideje za poslovne saradnje. Biću iskrena: na dan kada sam se udala, i dalje nisam bila baš potpuno sigurna čime se moj muž zapravo bavi i odakle mu novac. Primetila sam na svom venčanju da deluje da je takva situacija i sa drugim ženama koje su se pojavile u pratnji svojih muževa. Zato su se verovatno i držale zajedno - ko bi ih bolje razumeo od žene koja je u istoj situaciji.

foto: Profimedia

Nisam mrzela svog muža kad me je varao. Čak nisam razmišljala ni o tome da se razvedem zbog toga. Jasno mi je da je naš brak obostrani poslovni aranžman i da ni on ni ja nismo u njemu zbog ljubavi. Ono zbog čega ga mrzim je to što veruje da je moje snove moguće kupiti jednim Bentlijem i računom sa gomilom novca na njemu.

Moje je da budem tiha i poslušna, bez sopstvenih ambicija

Stvar je u tome što on nikad nije planirao da mi pomogne da ostvarim svoj san i probam da postanem nova Donatela Versaće. Ne, moje je da trošim novac i budem tiha, poslušna supruga bez sopstvenih ambicija. Zatvorio me je u taj balon iluzija gde živim okružena ženama punim silikona koje takođe besciljno lutaju životom u potrazi za novim komadom dizajnerske odeće kojim će sebi skrenuti pažnju sa svog života.

foto: Profimedia

Moj život spolja je savršen. Moja kuća ima savršeno podrezano cveće, uvek uredan travnjak, kuća je kao iz bajke. Celo naselje je savršeno isto i usklađeno. Sve žene su slične - mršave, tamnog tena, sa silikonima. Platinasto plave kose sa kojom kao da su se rodile jer nikada nemaju ni milimetar izrastka. Dane provode na bazenu, u spa centru, u šopingu i teretani. Kada su kod kuće, priređuju zabave za svoju decu i pse.

Svaka od tih žena u mom naselju se, poput mene, udala zbog novca. Sve smo se odrekle svakog svog sna koji smo imale i okrenule se samo deci i kozmetičkim tretmanima.

Bogatstvo je zabavno na početku, a onda...

Bogatstvo je na kraju slično samom zabavljanju - zabavno je samo na početku, dok je sve novo. A onda se zapitate "A šta ja imam od ovoga?". Mnogo je zabavnije zabavljati se sa milionerom od toga da se za njega i udate i rodite mu decu. Jedino zajedničko interesovanje koje smo moj muž i ja imali je interesovanje za moje telo (napominjem, telo pre trudnoće). Sada, posle tri trudnoće i mnogo strija, celulita i viška kilograma, ni on ni ja nismo zainteresovani za njega.

foto: Profimedia

Sa 22, udaja za njega delovala mi je kao magično rešenje svih mojih problema. Plan je bio da još pre 10 godina budem slavna dizajnerka. Nisam to postala. Da mogu da vratim vreme, i dalje bih se udala za novac, ali ne bih dozvolila da mi jedan besplatni Bentli potpuno poremeti strategiju.

foto: Profimedia

Za žene koje se još nisu udale imam par saveta:

- Neka vaši ciljevi uvek budu vaš prioritet - i neka to stoji u ugovoru.

- Znajte da su vaši planovi i ciljevi vredniji od automobila od 350.000 dolara i debelog računa u banci koji nije u potpunosti vaš.

- Naterajte ga da se obaveže ili na surogat majku ili na doživotno plaćanje ličnog trenera i kuvara. Ako odbije, naterajte ga da potpiše da neće komentarisati vaše telo nakon tri porođaja.

foto: Profimedia

- Udajte se za nekoga ko vam se dopada ili za nekoga sa kime biste volele da poslovno sarađujete (idealno je oba istovremeno).

- Ako vam je komšiluk pun botoksa, filera i silikona i živite u Kaliforniji, ne stidite se što niste i vi takve.

- Ako želite svoju autonomiju, držite odvojene račune u banci i bavite se nekim poslom koji je samo vaš. Držite te stvari za sebe. Ni vi ne znate čime se vaš muž bavi niti mu pada na pamet da vam o tome govori.

Brak je na neki način kao rat ili partija šaha. Svaki igrač ili zaraćena zemlja ima svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali morate biti tajnoviti kako biste ih ostvarili. Neke karte ćete baciti na sto, više njih ćete prikriti - sve dok jedan ne vikne "šah-mat". Moj "šah-mat" trenutak još nije stigao, ali radim na njemu i radujem mu se.

