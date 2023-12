DEČKO ME JE BLOKIRAO KADA JE VIDEO MOJE SLIKE NA TINDERU: Od malena se suočava sa ovim problemom, ljudi misle da je ZARAZNA FOTO

Dejzi Malin (27) se dve decenije bori sa ekcemom. Njeno i onako poljuljano samopouzdanje je još više uzdrmano, nakon što ju je dečko sa kojim se dopisivala na društvenoj mreži blokirao kada je saznao od čega boluje.

Dejzi Malin, 27, dijagnostikovan je blagi ekcem u detinjstvu, što je dovelo do toga da joj lekari prepisuju razne kreme. Kako je njeno oslanjanje na sve snažnije doze raslo, Dejzi je odlučila da prekine lečenje, a to je uticalo na njenu psihu i povukla se u sebe. Izbegavanje lečenja je njenu kožu dovelo do neprepoznatljivosti, ali u onom negativnom smislu.

Kada je Dejzi prekinula lečenje ekcema, suočila se sa estetskim problemom, promena je bila toliko vidljiva da Dejzi nije mogla da prepozna sebe u ogledalu.

-U početku... nisam mogla ni da se pogledam u ogledalo. Morala sam da ih sve prekrijem ćebadima, jer sam se osećala kao da sam izgubila osobu koja sam bila, i mrzela sam ono što me je gledalo- rekla je Dejzi.

"Nisam želela da izađem iz kuće, ljudi bi samo zurili u mene"

Problem sa kožom se pogoršao, a Dejzi nije imala snage da napusti svoju kuću, osudivši sebe na još gore psihičko stanje.

-Ljudi su me često pitali šta nije u redu, da li imam opekotine od sunca i da li je zarazno. Tako sam na kraju prestala da izlazim iz stana i počela sam da se izolujem. Ljudi bi samo zurili u mene- izjavila je ona za Brajt Sajd.

Međutim, iako je odlučila da prestane da se leči jakim lekovima i kremama, nije odustala od traženja najboljeg tretmana za sebe, a o svom putovanju ka izlečenju je govorila i na Instagramu.

Nakon ozbiljne borbe sa samopouzdanjem, skupila je hrabrost i odlučila da se socializuje tako što će potražiti dečka na Tinderu. Na toj platformi je takođe ostavila i link ka svom Instagram nalogu, što ju je koštalo jednog poznanstva.

Dejzi se na pomenutoj aplikaciji dopisivala sa jednim momkom, sve je delovalo super, dok joj on nije zatražio link od njenog Instagram profila i to tik pred sastanak uživo. Kada je momak video njen profil, blokirao ju je na svim mrežama, a od sastanka za upoznavanje ostalo je samo prazno obećanje.

-Pre nego što sam otišla na sastanak, poslala sam mu svoj profil i oko 20 minuta kasnije on me je blokirao, a da me nije čak ni upoznao dobro. Da me je sreo u stvarnom životu, mogao bi da upozna moju ličnost i nauči da moja koža ne definiše ko sam. To je samo jedna od tih stvari, ali zabavljanje je najviše uticalo na mene, sigurno- priča ova dvadesetsedmogodišnja devojka.

U moru očajnih pokušaja je ipak pronašla partnera za sebe!

Dejzi se u početku osećala izgubljeno i ranjivo, jer joj je bilo teško da izrazi svoje emocije a da se ne uznemiri.

Posle niza loših sastanaka, Dejzi je upoznala Aleksandra i stvari su se drastično promenile. Uprkos njenoj stalnoj borbi sa ekcemom, njihov odnos je uveo normalnost u Dejzin život. Aleksandrova nepokolebljiva podrška tokom njenih izbijanja pokazala joj je novi nivo brige i razumevanja.

Sada, Dejzi oseća da je njena koža samo mali deo onoga što ona jeste, prihvatajući pozitivnost tela. Za nju, prihvatanje tela znači pronalaženje sreće u sebi, bez uticaja mišljenja drugih. Ona veruje da je biti zadovoljan sobom ono što je zaista važno.

(Kurir.rs/Blic/T.B.)

Bonus video:

06:17 Dermatolog Lana Ćirković i psiholog Bojana Šlajmer o opasnosti novog bjuti trenda