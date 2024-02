VEROVALA MU, A ON IMAO PLAN: Kada je videla ovu poruku, shvatila je da MORA da pređe preko svega!

Danijela je okončala vezu sa Filipom i ni na kraj pameti joj nije bilo da se pomiri sa njim. Kaže da je u njegovom telefonu pronašla poruke za koje se nije nadala da će ih pronaći. Bila je sasvim odlučna u tome da prekine sa njim svaki kontakt, da se potrudi da ga više nikada ni ne sretne iako su proveli 4 godine zajedno.

Danijela kaže da se jako razočarala kada je slučajno bacila pogled na telefon svog dugogodišnjeg dečka Filipa i videla na njemu poruku od njegovog najboljeg druga u kojoj je pisalo “Bolje da joj kažeš nego da sazna od nekog drugog”.

“Samo me preseklo preko stomaka! Iako sam imala jako mnogo poverenja u njega, bili smo u nekoj maloj krizi i onda sam u svemu videla samo negativno. Naravno da je prva stvar koja mi je pala na pamet da me prevario, da ga je neko video sa drugom devojkom, pa da mu drug savetuje da mi to ipak kaže. Još više sam se razočarala kada ništa nije imao da mi kaže kada sam ga pitala o čemu je reč. Rekao mi je samo da nije to što mislim, ali mi nije dao nikakvo razumno objašnjenje. Odlučila sam da prekinemo vezu, nisam se jednostavno više dobro osećala u tome, nisam više imala poverenja.”

foto: Promo

“Prošlo je od našeg raskida 15 dana i on mi se čak nije ni javljao, što mi je bilo jako čudno. Dogovorila sam se sa drugaricom jedno popodne da se vidimo na kafi u obližnjem kafiću. Iako je mali kafić, tu u kraju, bilo mi je čudno da je sve skoro potpuno prazno. Ipak smo sele i konobar je na poslužavniku doneo svetleću kutiju na kojoj je bila ispisana sledeća poruka:

“Ovo sam ti prećutao.”

Potom je se pojavio on sa gomilom naših zajedničkih prijatelja i rekao mi “Želim da provedem ostatak života sa tobom”. Izbezumila sam se. Nisam mogla da verujem!

Ispostavilo se da je sve ovo smišljeno uradio. Sve je bio deo plana, pa čak i to da se sve namesti tako da ja tu poruku vidim. Kaže, bilo mu je zabavnije tako. I, naravno, pristala sam! Evo već godinu dana smo u braku. Svetleću kutiju za poruke smo još tada poneli kući i evo i dan danas me svako jutro sačeka nova poruka od njega na njoj poput “Lepa si”, “Ti si ljubav”, “Nasmej se” itd.

foto: Promo

