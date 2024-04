PENZIONERI OTKRILI ZA ČIM NAJVIŠE ŽALE U ŽIVOTU: Svi su saglasni u jednom, a njihove REČI SLAMAJU SRCE "Proveli smo mladost u..."

Grupa muškaraca i žena od 65 do 100 godina ima sličan odgovor na pitanje za čim najviše žale u životu. Neki su čak imali iste odgovore od reči do reči, a većina njih ima slična razmišljanja o tome šta je važno u životu.

Svi se slažu: Materijalne stvari nisu važne

Tiktoker Jair je pitao starije ljude zbog čega najviše žale u životu. Jedna 79-godišnja žena govorila je o stvarima koje je smatrala važnim kada je bila mlađa i rekla da novac olakšava život, ali ne garantuje sreću.

Slično je i drugi čovek koji je rekao da materijalne stvari i više novca nego što je zaista potrebno nisu toliko važni.

"Kada smo mlađi, mislim da želimo da zaradimo mnogo novca i steknemo mnogo materijalnih stvari, da imamo veliku kuću, odličan auto i sve to. Sada shvatam da to nije ono što je važno u životu. U životu, važni su odnosi, ljubav i sposobnost da znate šta je zaista obilje“, kaže on.

Najvažniji su im prijatelji, zdravlje i ljubav

S njim su se od reči do reči složili stariji bračni par i muškarac od 78 godina, rekavši da „materijalne stvari nisu toliko važne”.

"Živimo na brodu i skoro sve smo prodali. Mislili smo da će nam nedostajati, da ćemo se kajati, ali ne", rekla je suprug, a njen suprug je dodao: "Proveli smo mladost pokušavajući da kupimo veće kuće, lepe automobile i slične stvari. Mnogo toga je sada besmisleno." Na pitanje šta im je važno, rekli su veza, zdravlje i prijatelji.

Ovaj 78-godišnjak je rekao Jairu da će svom mlađem reći da je želja za posedovanjem materijalnih stvari i takmičenjem gubljenje vremena. "To je beskorisno i veoma negativno", kaže on. Za njega su najvažnije stvari koje su prethodni naveli.

Reči koje slamaju srce

Muškarac od 93 godine žali što je izgubio prijatelje koje je stekao tokom života, kao i suprugu. „Idem svuda, radim neke stvari i onda nemam s kim da pričam o tome“, kaže on.

Mlađa ekipa koja je gledala ove video snimke istakla je da su saveti starijih zaista mudri.

(Kurir.rs/Index.hr/I.M.)

Bonus video:

02:40 POČEO KAO BERBERIN, A ZAVRŠIO SA MAGIJOM! Penzioner iz Knjaževca, poznat kao Ziri, izveo ČUDAN TRIK pred kamerama Kurira