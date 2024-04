KAKO DA PREPOZNATE NESIGURNU OSOBU: Pogledajte kojih 6 znakova TREBA da prepoznate kao signal ZA POMOĆ sebi ili drugima

Ako prepoznate ovakvo ponašanje kod bliske osobe, velike su šanse da je nesigurna u sebe i svoje postupke.

Nesigurnost je mnogo veći problem nego što mislimo. Može potpuno da promeni nečije ponašanje, percepciju sveta i pokvari dobre međuljudske odnose. Većina nas je svesna jasnih znakova nesigurnosti kao što su stalna potreba za validacijom, skrivanje iza ekstravagantne šminke ili odeće, nesiguran govor tela i slično. Postoje manje očigledni znaci da je neko nesiguran, a "Reader's Digest" objašnjava kako ih prepoznati.

Anksioznost

Razni su uzroci anksioznosti, a nesigurnost je jedan od njih. Ljudi koji doživljavaju anksioznost u određenim situacijama zapravo nemaju razvijen mehanizam za suočavanje sa stresnim situacijama. Ovo se ne odnosi na kliničku anksioznost koju dijagnostikuju lekari, već na pojavu koja proizilazi iz nesigurnosti u trenutnoj situaciji ili nedostatka sigurnosti partnera.

Lažna ljubav

Ljudi kojima nedostaje samopouzdanja često će se držati nekoga ko im se divi i voli ih bezuslovno, koliko god to nezdravo bilo. U takvim slučajevima, nesigurna osoba daje lažnu ljubav partneru samo da bi imala nekoga pored sebe da sakrije svoju nesigurnost.

Perfekcionizam

Kada se osoba previše fokusira na samo jedan zadatak ili aspekt života i pokušava da ga dovede do savršenstva, to je često znak straha i nesigurnosti. Takvi ljudi se plaše da završe i pređu na sledeći zadatak jer nisu sigurni u sebe i da li će moći da budu dostojni sledećeg izazova. Stalno će tražiti tuđe komplimente i potvrdu da je to što rade savršeno, iako dobro znamo da u stvarnom svetu savršenstvo ne postoji, odnosno da je nedostižno.

"People-pleaser"

Izraz „people-pleaser“ podrazumeva da činite sve da ugodite drugima, ne razmišljajući o sebi i svojim osećanjima. Ljudi koji su izgradili samopouzdanje i nisu nesigurni znaju granicu kada uradimo nešto dobro za druge i kada nas iskoriste. Nesigurne osobe se plaše da izraze svoje želje, misli i potrebe i potpuno ih ignorišu kako bi udovoljile drugima.

Za svoje neuspehe krivi druge

Nesigurni ljudi će teško prihvatiti kritiku, a još više sopstvene mane. Naći će izgovor za sve loše što im se desi u životu i pokušati da prebace odgovornost na druge. Postoje stvari i događaji koji mogu uticati na vas, ali rešenje za nesigurnost nije skrivanje iza izgovora, već prihvatanje svojih nedostataka i rad na njima.

Često se ne slaže sa mišljenjima drugih ljudi

Nesigurna osoba će pokušati da ostavi utisak na druge da su pametniji nego što misle da jesu tražeći manu u svačijim rečima sa kojima se ne slažu. Čak i ako je mišljenje druge osobe jednako tačno i važno kao i mišljenje nesigurne osobe, ona neće moći da prihvati perspektivu druge osobe jer bi to značilo da je to njena greška i time izazvalo još veću nesigurnost.

