IZBEGAVAJTE OVA 3 TIPA MUŠKARCA! Ukoliko želite da budete SREĆNE i samouverene, od OVAKVIH MUŠKARACA bežite glavom bez obzira

Konfučije je bio kineski filozof i socijalni reformator. Njegova filozofija naglašava lični moral, ispravnost društvenih odnosa, pravdu i iskrenost. Njegove mudrosti su se vekovima prenosile sa generacije na generaciju, a i danas, u savremenom društvu, njegove ideale prate oni kojima su njegova dela inspiracija.

Izbor ljudi sa kojima ćete da delite život nije lagan zadatak. Morate da budete fokusirani na tu odluku kako ne biste uništili svoj život, ali i život drugih. Žene često biraju muškarce koji izgledaju superiorno i moćno, što nije uvek ispravan izbor. Izgled često ume da prevari, kao i prvi utisak, zato je obazrivost uvek na prvom mestu. Bitno je odabrati one koji odgovaraju vašim unutrašnjim potrebama i vrednostima.

Konfučije je govorio o ljudima koje bi trebalo izbegavati, što je, kako je smatrao, korisna informacija za žene.

Prvi tip

Ovo su osobe koje žele da prebace krivicu na druge i da vladaju tuđim životom. Postoji izreka da je nezadovoljna osoba sklona da krivi druge za svoj neuspeh, zato ne birajte nekoga ko nije zadovoljan. Između neostvarenog potencijala i glupog ogorčenja postoji velika razlika. Morate da naučite da prepoznate tu razliku i da nikada ne dozvolite da vam takva osoba uništi snove i sve lepo što imate u sebi.

Drugi tip

Ovakve osobe postavljaju visoke zahteve drugima, ali ne postavljaju iste zahteve sebi. Ako muškarac nije zadovoljan vašim obrazovanjem, izgledom ili telesnom težinom - on nije dobar izbor. Ukoliko mu je stalo, prihvatiće sve vaše vrline i mane. Na kraju krajeva, može da vam obezbedi školovanje na prestižnom univerzitetu, plati kozmetički salon ili predloži da pređete na zdraviju ishranu, ali na to pristanite samo ukoliko vi to isto želite, a ne samo zbog njega.

Treći tip

Ove osobe daju prazna obećanja. Ne nasedajte na prazne reči, već tražite dela. Žene često žude za obećanjima jer žele da veruju u dobro, više nego u loše. Međutim, živeti u iluziji je privremeno zadovoljstvo, zato pogledajte suštinu situacije. Ako partner puno priča, ali malo deluje, verovatno se vaš život sa njim neće bitno promeniti.

Komunicirajte sa što većim brojem ljudi, ali vodite računa kome ćete da se otvorite, a na kraju i date svoje srce. Neka ovi saveti budu vaša vodilja, ne samo za odabir partnera, već i za odabir ljudi koji treba da budu u vašem okruženju. Zaboravite na sve loše što vam se desilo, kao i na ljude koji su uništili neku vašu nadu i veru u lepo. Konfučije je rekao: “Budite ljubazni i poštujte sve ljude, čak i one koji su nepristojni prema vama – ne zato što oni to zaslužuju, već zato što vi zaslužujete da budete osoba vredna takvog ponašanja.”

