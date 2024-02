"KOD NAS TO TRAJE TRI SATA" Ovako izgleda život porodice s 22 dece: Zbog jednog detalja ljudi ne prestaju da komentarišu (VIDEO)

22 Kids and Counting

Noel Redford (53) i njegova supruga Su Redford (48) roditelji su neverovatnih 22 dece. Njihovo potomstvo je prikazano u emisiji "22 Kids and Counting", a u nedavnoj epizodi prikazana je scena gde je otac okružen brojnim čestitkama svoje dece i supruge, a priznao je i koliko mu to vremena oduzima.

"Naša porodica voli slavlja i u kući zaista ima puno rođendana, ali otvaranje poklona i čitanje čestitki ponekad može dugo da traje. U našoj porodici morate da odvojite barem sat vremena samo za otvaranje svih čestitki", tvrdi Noel, pa dodaje da kada u celu tu priču dodate i poklone, sve se oduži i na dva do tri sata.

Pored sveg haosa kojim je bio okružen, stajao je i poklon njegove supruge, časovi letenja, zbog čega nije bio previše entuzijastičan.

Kad je Noel otvorio čestitku svoje supruge, prvo što je izjavio bilo je:

"Šta je to, dođavola? To je slika aviona", rekao je nimalo oduševljen njenim poklonom, a čini se da su to primetili i njegovi obožavatelji.

"Noel se oduvek pomalo bojao visine. Zapravo, on apsolutno mrzi visinu", rekla je njegova supruga Su.

Neki su ovu situaciju komentarisali i na društvenoj mreži X (bivšem Tviteru) tvrdeći da je bacila novac na nešto što se njemu ne sviđa.

"Glupo je trošiti novac na nešto što on nikada neće iskoristiti", glasio je jedan komentar, a drugi se osvrnuo na to da je nedavno leteo i ni u jednom trenutku nije spomenuo svoj strah od visine.

"Noel je prošle nedelje leteo na Zante i nije spominjao svoj strah od visine. Smešno je to", komentarisao je.

(Kurir.rs/ Net.hr/ L. S)

