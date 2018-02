PROMOTERKU U NOVOM PAZARU UPUCAO VLASNIK LOKALA? Ona ga krije, navodi policiju na pogrešan trag

Novopzarska policija uhapsila je A.LJ. (38) zbog sumnje da je u subotu oko podneva upucao M.B. (18) iz Beograda koja je u jednom noćnom baru u ovom gradu radila kao gogo igračica i promoterka.



Devojku je sa ustrelnom ranom u predelu karlice i zadnjice na hirurško odeljenje dovezla Hitna pomoć, a dežurni hirurg joj je sanirao povrede.

- Nisu joj bili povređeni vitalni organi pa je na njen zahtev upućena na dalje lečenje u Beograd - kaže portparolka novopazarske opšte bolnice.

Dok se M. B. nalazila u operacionoj sali, obaveštena je policija koja je počela da ispituje ko je u nju pucao i na kojoj lokaciji se sve to desilo.

- U početku nije htela da odgovara na pitanje policajaca a onda je govorila da je upucana u jednom baru u Tutinu i da ne zna ko je ispalio hitac. Sve nam je to bilo sumnjivo pa smo ubrzo operativnim radom otkrili da to nije tačno i da ona zapravo prikriva pucača - priča izvor niz istrage.



Naime, M. B. već izvesno vreme u jednom novopazarskom noćnom klubu radi kao go-go igračica.

Istraga je međutim pokazala da do pucnjave nije došlo u tom, već u nekom drugom klubu u centru grada čiji je A. LJ. vlasnik.

- Još uvek nije jasno kako je došlo do ranjavanja i da li je A. LJ. slučajno ili namerno ranio devojku, ali svi dokazi ukazuju na to da je on počinilac.

Sumnjamo da su njih dvoje u emotivnoj vezi i da je to razlog zašto je ona policiju navodila na pogrešan trag i prikrivala da je on ranio - dodaje izvor.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir

Autor: Kurir