(KURIR TV) STRAVIČNA ISPOVEST: Bacila sam se kroz prozor i pobegla od monstruma!

BEOGRAD - Ceo sat me je udarao pesnicima i šakama, šutirao u stomak. Prvi put nakon 12 godina braka molila sam ga da prestane jer će me ubiti, a on je na to rekao da to i hoće, jer on će iz zatvora izaći, a ja iz groba neću! Onda sam skočila kroz prozor.



Nasilnik Srđan Stamenković

Ovim rečima počela je ispovest za Kurir M. P. (34), koja tvrdi da je suprug i otac njihovo dvoje maloletne dece Srđan Stamenković godinama psihički i fizički maltretirao, ali da je 10. februara to nasilje kulminiralo do te mere da je umalo nije ubio.- Tog dana došao je po mene na stanicu i odvezao kući, zaključao je vrata i počeo je da mi pretura po torbi. Gledao mi je telefon, prebacio mi da se šminkam zbog kolega i da ga varam. To, naravno, nije bilo tačno, ali moje negiranje ga nije zanimalo. Sedela sam na krevetu kad je počeo da mi udara šamare. Bilo ih je ko zna koliko kad sam pala s kreveta. On nije stao. Nastavio je da me šutira u stomak, iako zna da sam pre tri godine operisala rak na materici - priča kroz suze M. P., moleći da joj, zbog stida, ne objavljujemo puno ime i prezime.Brišući suze sa oteklog lica prepunog modrica, navodi da ni tu njenim mukama nije bio kraj.- Kad sam, ne znam ni sama kako, uspela da ustanem, uhvatio me je za kosu. Čupao me je i šamarao istovremeno, a potom mi je glavom udarao o zid. Krv mi je lila iz usta jer mi je rasekao usnu. Bila sam bespomoćna da mu se oduprem. Sve me je bolelo od udaraca, a za svaki sledeći mislila sam da će biti poslednji i da će me ubiti... Krv je lila po sobi, a on mi je rekao da ne pljujem krv - objašnjava jezive scene naša sagovornica.Prema njenim rečima, deca su bila na spratu, ali je kasnije saznala da je devetogodišnji sin sve video.- Gušila sam se u sopstvenoj krvi... Iako ga nikad ni za šta nisam molila, tada sam ga zamolila da prestane. I sad se osećam loše zbog toga, jer sam sposobna da radim za sebe i za svoju decu i ne volim da molim ni za šta i nikoga. Ovog puta bilo je drugačije, želela sam da živim sa svojom decom. Ona su mi sve vreme bila pred očima, ali on nije obraćao pažnju. Nije mi dao da odem do kupatila da se umijem i udahnem malo vazduha. Terao me je da budem u ćošku i tukao me - priseća se prebijena žena.Ona dodaje da je nakon oko sat vremena monstrum stao jer se umorio od batinanja i seo da zapali cigaretu.- Jedva sam otišla do prozora i otvorila ga. Rekao mi je da ga zatvorim, ali sam mu objasnila da mi treba malo vazduha. Znala sam da će nastaviti s batinama kad završi cigaretu, i da to neću preživeti... Zato sam se bukvalno bacila s prozora. Srećom, on nije bio viši od dva metra. Ustala sam i nisam znala gde ću, on je za to vreme vikao s prozora da stanem i da se vratim u kuću... Sada je u pritvoru, ali sigurna sam da će me, kad izađe, ubiti! Jer mene će kriviti što je u zatvoru - priča u strahu potresena M. P. Pomoć je pronašla kod komšinice, i pozvali su policiju i Hitnu pomoć.M. P. je sada na sigurnom sa devetogodišnjim sinom i godinu dana mlađom ćerkom, ali, kako kaže, sve vreme su u strahu.- Sin je sve video, pitao me je zašto mi je to tata uradio. Nisam znala da mu objasnim, jer za to nije bilo razloga. Potom me je tužnim okicama pogledao i rekao: „ Ne brini, mama, sve će to njemu Bog vratiti“ - kaže pretučena žena.Kako saznajemo Srđanu Stamenkoviću je određen pritvor od mesec dana.

Na sigurnom... Vesna Stanojević i M. P.

Vesna Stanojević

UNAKAŽENA, A LEKARI JOJ NAPLATILI PREGLED



Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, kaže da ju je iznenadilo saznanje da je M. P. u zdravstvenoj ustanovi morala da plati pregled 900 dinara jer nije imala uput.

- Neverovatno je da žena koja je žrtva porodičnog nasilja i koju Hitna pomoć doveze treba da plati pregled. Smatram da sve državne ustanove treba da imaju više razumevanja prema žrtvama nasilja i da im pomognu. Srećom pa je žena imala novca kod sebe jer je zaposlena i radi, šta bi bilo da nije imala kod sebe te pare - rekla je Stanojevićeva i dodala da žrtvama treba pomoći, a ne da im se naplaćuje pregled i da se ne obraća pažnja na njih.

Loš otac

MALTRETIRAO I DECU



M. P. kaže da je njen suprug maltretirao i decu jer su na njenoj strani.

- Sin mi je posle toga ispričao da im je tata tog dana rekao da jedu „plazmu“ i krem, a da ih je potom udarao. Dete mi kaže da ih je grdio što su u dobrim odnosima sa mnom i što mi sve pričaju - kaže naša sagovornica i dodaje da se deca plaše oca i da nikad nisu smela da stanu na njenu stranu.

Akcija Kurira „Stop nasilju“

I Marija Ferizović žrtva muža zlotvora



M. P. nije jedina žena žrtva porodičnog nasilja. Mariju Ferizović je suprug Ahmet Marinković dva dana držao zaključanu u stanu u Kaluđerici i brutalno se iživljavao nad njom. Monstruozne batine Marinković je „obogatio“ gašenjem cigarete po njenom telu i žigosanjem. Marinković je u pritvoru i suđenje je u toku. Kurir je 11. oktobra 2016. pokrenuo akciju „Stop nasilju“, koju su podržale brojne državne ustanove, ali i poznate ličnosti, među kojima su i pevačice Svetlana Ceca Ražnatović, Seka Aleksić, Jelena Tomašević...

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Marina Lopičić,Foto: Zorana Jevtić,Foto: Privatna arhiva