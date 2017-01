BILA JE UDATA ZA NASILNIKA: Cepao mi je odeću i gurao niz stepenice

Bila sam tri godine u braku s njim. Tri paklene godine. Ubijao me je od batina. Ljudima sam pričala da sam pala niz stepenice, a to nije bilo potpuno netačno. Više puta me je gurnuo s prvog sprata kuće u kojoj smo živeli. Stalno sam imala modrice.



Ovo za Kurir priča Snežana S., koja je bila udata za nasilnika. Snežana kaže da je njen suprug bio veoma agresivan. Nije mogao da obuzda bes. Najmanja sitnica koja mu se ne sviđa - neka rečenica, pogled, stres na poslu - mogla je da ga isprovocira.

- Njegov bes bi eskalirao u sekundi i počeo bi da me bije. Nije mu bilo bitno ni da li je neko tu, ni kako će reagovati. Tukao me je pred komšijama, prijateljima, mojom familijom, njegovom... Neki od njih su plakali i molili ga da prestane, neki su zvali policiju, neki su se pravili ludi. Njemu je bilo svejedno - priseća se Snežana potresenim glasom.



Pored toga što ju je tukao, nasilnik ju je i ponižavao.

- Vređao me je i terao da se presvučem kada mu se ne sviđa kako sam se obukla. „Vidi na šta ovo liči! Što kriješ te noge?! Vidi kakve noge ima!“, govorio je svom pijanom prijatelju i podizao mi suknju. Dešavalo se i da mi pocepa garderobu da bi me nekim ljudima pokazao. Osećala sam se poniženo i umirala sam od stida - kroz suze priča Snežana.



Muž joj je svakodnevno pretio da će je ubiti, a nekoliko puta mu je zamalo i pošlo za rukom.

- Jednom kada me je gurnuo niz stepenice tako sam pala da sam ozbiljno povredila vrat. Doktor mi je rekao da je malo falilo da umrem. Jednom me je posekao kuhinjskim nožem po ruci. Gledao me je bolesnim pogledom i rekao: „Sviđa mi se tvoja krv!“ - priča ova nesrećna žena, koja se dugo pitala zašto je muž mrzi i nalazila opravdanja za njega.

- Shvatila sam da ako ne odem, potpisujem sebi smrtnu presudu. Shvatila sam da moram da zaštitim sebe i otišla sam.

Bio privođen

PREBIJE ME ČIM IZAĐE IZ ZATVORA



Članovi porodice i komšiluk znali su kroz kakvu patnju prolazi Snežana, pa su, kada bi čuli njene jauke, zvali policiju. Međutim, upozorenja i kazne koje je dobijao nisu ga sprečili da nastavi da je maltretira.

- Prebio bi me čim bi izašao iz zatvora. Na kraju sam došla do toga da molim ljude da ga ne prijavljuju.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock