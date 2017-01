UŽASNO: Muž me šutirao i terao na seks

Svakodnevno sam se suočavala sa suprugovim pretnjama, psihičkim, fizičkim i seksualnim nasiljem. Izbacivao me je iz kuće usred noći, bio je užasan prema meni i deci. Dečica su povraćala od stresa.



Ovako za Kurir počinje svoju ispovest Draginja B., žrtva višegodišnjeg porodičnog nasilja, koja je utočište pronašla u sigurnoj kući.

- Suprug je patološki ljubomoran. Konstantno me je pratio, otimao telefone, novac, stajao ispred firme u kojoj radim. Uznemiravao je i moje poslodavce i zahtevao od mene da napustim posao. Pretio je da će me prebiti!



Njen suprug je, kako kaže, vremenom postao nepodnošljiv, pratio je svaki njen korak, a često je nije puštao da izađe iz kuće.

- Šamarao me je, šutirao, čupao, grebao, prisiljavao na seksualne odnose. Stane na vrata i ne dozvoljava mi da uđem ili izađem. Izmišljao je da imam ljubavnike, pretio da će mi uništiti posao, život. Ne znam kako sam mogla svaki dan da trpim te gadosti i batine - priča kroz suze Draginja.



Nažalost, nasilju i stresu nije bila izložena samo ona već i deca.

- Dečica su konstantno bila uznemirena, sve su to gledala, plakala, povraćala, molila ga da me pusti. Imala sam strah od svega, nisam smela ranije da ga prijavim i da pobegnem. Nisam imala nikakvo rešenje, nisam znala ni gde ću ni šta ću. Postajao je svakim danom sve gori, počela sam da se plašim za svoju bezbednost, kao i za bezbednost dece, koja su bila u izuzetnom strahu zbog cele situacije. Smogla sam snage da stavim tačku na batine koje sam trpela. Saznala sam za sigurnu kuću i konačno pronašla spas za sebe i svoju decu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Mina Branković,Foto: Shutterstock