(VIDEO) EVO NJEGOVOG LICA: Ovo je Kristofer Stil, špijun koji je napakovao Trampu prljavi dosije!

Kristofer Stil, direktor obaveštajne firme sa sedištem u Londonu, na fotografiji nosi crno odelo i mašnu. Veruje se da je svoju službu započeo u Moskvi devedestih godina, ali se kasnije povukao iz britanskih špijunskih misija u inostranstvu.

"U njegovoj kancelariji ne daju nikakve podatke, govore da se povukao plašeći se za svoj život, ali verovatno je stvar u tome da želi da izbegne medijsku pažnju", kaže reporter Skaj njuza Alister Bankal.

Great profile of Trump dossier compiler Christopher Steele, though 'Chris Whatsit' sounds a bit too puffed cheese: https://t.co/I0hEPcUkpB — Mario Ledwith (@marioledwith)

">January 13, 2017

Ranije je predsednik Tramp objavio na Tviteru da ga je zvao direktor Nacionalnih obaveštajnih službi Džejms Kleper i da mu je rekao da su lažni i izmišljeni medijski navodi o dokumentu koji navodno razotkriva Trampove seksualne perverzije tokom boravka u Rusiji.

On je i izrazio žaljenje zbog curenja tog dosijea u javnost.

Tramp je optužio službe da su poturile te informacije i upitao da li “živimo u nacističkoj Nemačkoj“.

Dosije je napravljen mahom na osnovu neproverenih informacija dobijenih od sumnjivih izvora, pa ga je u pitanje doveo i bivši britanski ambasador u Rusiji Toni Brenton.

"Pregledao sam ga... Neke stvari u njemu izgledaju prilično nesigurno. Na primer, piše da je Rusija počela da obrađuje Trampa pre pet godina. Ako je tako onda to znači da je njihov pritisak veoma veliki s obzirom na to da Tramp tada nije imao nikakve veze sa američkom politikom... I što se tiče navoda o hakovanju, to se ne poklapa sa onim kako mislimo da Kremlj radi, tako da imam sumnje“, rekao je on za Skaj njuz. On dodaje da ako je špijun, koji je poturio informacije, poznati britanski obaveštajac, Rusi ga neće pustiti.

"Morao je da radi preko posrednika. Možda ima dobre veze, ali teško je probiti Kremlj i obaveštajne agencije, za koje on tvrdi da ih jeste probio. Ako jeste to uradio, onda je neka vrsta obaveštajca genija", dodao je bivši ambasador.

Kristofer Stil (52) je jedan od osnivača "Orbisa", firme koju su pokrenuli profesionalci britanskih obaveštajnih službi 2009.

(B92)

http://chats.viber.com/kurir