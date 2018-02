POTVRĐENO PISANJE KURIRA Novak doveo pojačanje: Radek Štjepanek novi trener Đokovića!

Spekulacije je konačno potvrdio Agasijev nekadašnji trener Daren Kejhil u izjavi za ESPN.



- Dogovor je da Štjepanek bude uz Novaka tokom turnira i nedelja kada nisu na programu grend slemovi - rekao je Daren Kejhil.



Pre ove potvrde, glasine o ovoj saradnji počele su u junu, pre nego što se Štjepanek penzionisao, a obnovljene su nakon što je Čeh nedavno počeo da prati Srbina na Instagramu.



Novak polako kompletira tim i priprema se za povratak na teren posle šestomesečne pauze zbog povrede lakta.

Mesto za svoj veliki povratak teniskim turnirima Novak je izabrao turnir u Abu Dabiju, koji startuje 28. decembra ove godine.

Đoković je u opisu novog trenera nedavno izjavio da je to teniser koji nikada nije bio prvi na svetu, ali je dovoljno uporan i pametan.

- To je bivši igrač koji je imao zavidnu karijeru i uspeo je da izvuče maksimum iz sebe u većini slučajeva. Nije bio prvi na svetu, ali je bio dovoljno pametan i uporan. Uz to, to je neko čije su životne vrednosti slične kao i moje.

Da će Čeh Radek Štjepanek biti angažovan kao drugi trener u stručnom štabu srpskog tenisera Novaka Đokovića, tvrde i češki mediji.

Radio Prag prenosi da je Štjepanek postigao dogovor sa Đokovićem i da će se priključiti prvom treneru Andreu Agasiju koji zbog privatnih obaveza ne može da prati na svakom turniru najboljeg srpskog tenisera svih vremena.

Navodi se i da će u narednim danima zvanično sve biti potvrđeno.

Štjepanek je prošle nedelje završio igračku karijeru u 38. godini, u pojedinačnoj konkurenciji osvojio je pet titula, a u dublu 18.

