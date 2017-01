ŠVAJCARAC U ČUDU Ovako je Federer prokomentarisao šokantnu eliminaciju Đokovića sa Australijan opena

Đoković je završio ovogodišnji nastup na turniru u Melburnu već u 2. kolu porazom od Denisa Istomina, koji je 117. na ATP listi.



"Nisam to očekivao. Mislim, drag mi je Istomin. On je predivan dečko, uvek je dobar sa svima i u svlačionici ga obožavaju. Dobar je i igrač, ali ovo nisam očekivao", rekao je Federer.



Švajcarac je rekao da je u Melburnu igrao 11 polufinala zaredom, a onda je 2016. u 3. kolu poražen od Andreasa Sepija.



"To je to. Zbog toga volimo sport i uživamo da ga gledamo. To je ono zbog čega ljudi dolaze na stadion i gledaju nas na TV-u. Čak i kada neko ima male šanse, uvek postoji šansa za pobedu. Zato ja obožavam sport", istakao je Federer.



Švajcarac će u osmini finala igrati protiv Japanca Keija Nišikorija.



Autor: Kurir sport,Foto: Reuters