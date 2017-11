VEDRANA RUDAN PRED TEŠKU OPERACIJU: Smrt se približava galopom, a ja želim da umrem bez bola! Potresne reči književnice!

Operacija srca je neminovna, a Vedrana kaže da nije uplašena zbog onoga što će uslediti.

"Doktor mi je rekao da izbegavam stres, da moram da se opustim. Dobar deo mog života je iza mene, da se još jednom rodim, stvari bih doživljavala opuštenije. Ali to je nešto što ne možete da birate, ili jesi opušten, veseo i optimista, ili nisi. Nisam vesela osoba, za mene je čaša uvek poluprazna", navela je književnica.

foto: Damir Dervišagić

"Kako se smrti približavam galopom, želim da mi se omogući pravo na smrt. Da umrem, ako bi to ikako bilo moguće, bez bola. Pobrinula sam se da od jedne doktorke nabavim tabletu koja će me ubiti. Taj problem sam, definitivno, rešila. Svi oko mene - i moj muž, i moja deca, rekli su da me oni ubiti neće, što im jako zameram", dodala je spisateljica, koja će otići u bolnicu ovih dana.

"Kao što sam nastojala da kontrolišem svoj život, tako želim da kontrolišem i svoju smrt. To retko kome uspeva", zaključila je Vedrana, koja je nedavno bila gost Sajma knjiga u Beogradu.

foto: Printskrin Youtube

(Kurir.rs/Hello)

Kurir

Autor: Kurir