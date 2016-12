STARLETI STIGLE PRETNJE SMRĆU: Tijana Ajfon POBEGLA u Parove jer manijak hoće da je siluje i ubije

Ajfonki već nekoliko dana stižu poruke od muškarca koji prete da će je silovati, a ona je odlučila da spas pronađe u rijalitiju svesbna da je tamo ne može nauditi.

Foto Damir Dervišagić

"Već nekoliko dana Tijani konstantno stižu pretnje od nepoznatog muškarca , koji joj šalje poruke u kojima joj poručuje da će je silovati i napasti zato što ne želi da bude s njim. Ona je mislila da će se sve smiriti kada mu je poslala poruku da postane da je uznemirava kako ga ne bi prijavila policiji i da prestane da joj preti jer ne želi da bude s njim, ali se to ipak nije dogodilo. On je nastavio da joj preti i da joj šelje fotografije na kojima se predstavlja silovanje, ali i slike polnog organa. Nakon toga, Tijana je njegov broj telefona blokirala, ali je on nastavio da joj ostavlja poruke u poštanskom sandučetu u zgradi i da na njenom automobilu ostavlja koverte. Ona se veoma uplašila zato je pristala da se malo skloni od ljudi", ispričala je starletina drugarica.

"Svašta se dešava poslednjih dana veoma sam uplašena jer manijak pokušava da mi naudi na sve moguće načine. Ne znam odakle tolika mržnja u ljudima i to da neko pokušava da mi naudi u životu, a da me ne poznje i da nikada nisam imala nikakav kontakt s njim. Svakakve poruke su mi stizale i , od fotografija polnih organa do pretnji da će me ubiti. kako bih smirila situaciju odlučila sam da uđem u rijaliti i tako se na naeki načim zaštitim. Nadam se da će se manijak smiriti", rekla je Ajfonka.

Alo/Ljubomir Tozev

Autor: Foto: Damir Dervišagić