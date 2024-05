"ZA BOLEST MOG SINA LEKA NEMA" Potresna ispovest Mikice Bojanića o nasledniku: "Gde sve nismo išli, sve bih dao da mogu..."

Pevač Mikica Bojanić, inače sin Miloša Bojanića, vrlo transparentno govori o svim detaljima svog života, te je javnost bila iznenađena kada je nedavno otkrio da njegov sin rođen sa autizmom.

On je bio deo rijalitija "Zadruga", a ove godine je trebalo da uđe u "Elitu", međutim, zbog lečenja naslednika, to se nije desilo.

foto: Kurir televizija

Naime, Bojanić je otkrio da su svi detalji njegovog boravka na imanju u Šimanovcima već bili ugovoreni, ali da je iz opravdanih razloga morao sve da otkaže.

- Trebalo je da uđem u "Elitu". To je sve već bilo dogovoreno. Ponudili su mi dobre uslove i sve je to bilo kako treba. Nije bilo ništa do njih, već sam ja iz opravdanih razloga morao da odustanem od toga. Jedan od njihovih uslova bio je da uđem u septembru, eto to je uslov koji ja nisam mogao da ispunim - rekao je on i nastavio:

- Majka je morala da ide na operaciju, a najmlađi sin Marko je trebalo da primi terapiju za autizam, koja postoji samo u Japanu. Sve se to odigravalo krajem avgusta i u septembru, pa nisam nikako mogao da uđem tada u rijaliti i ostavim suprugu samu. Sada je sve u redu, majka je imala problem sa kičmom, zbog toga se i operisala i sada je dobro, a što se sina tiče, to je terapija za koju smo iz više izvora čuli da je delotvorna, pa smo, naravno pokušali. I to je prošlo okej, bolje mu je, ali za njegovo stanje izlečenja nema.

foto: Kurir televizija

Pevač je otkrio da je veoma teško i bolno kada roditelj ne može da pomogne svom detetu.

- To je nešto što, ja mislim, može da razume samo roditelj koji ima dete sa autizmom. Ja bih sve na svetu dao da se sve to prenese na mene, kao i supruga, ali ne mogu to da uradim, za tu bolest leka nema. Gde sve nismo išli, Kanada, Amerika, ma gde nismo, ali šta se tu može. Vremenom smo se supruga i ja pomirili sa tim i radimo sve kako bi njemu bilo bolje. Morali smo i zbog njega i zbog druge dece da nastavimo sa životom normalno i prihvatimo to.

- Nisam toliko pričao o tome javno, ali ne stidim se ničega niti imam problem, taman posla. Samo je bio u pitanju rijaliti, znate već kako to sve tamo ide, nisam hteo da se o tome govori loše niti da se provlači po medijima, hteo sam da zaštitim svoju porodicu i uspeo sam. Marko je divno dete, zaista, kao i ostali, naravno.

Kurir/Blic

