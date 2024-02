BOJANIĆ KUPIO PESMU ZA NEVEROVATNU CIFRU! Kad je platio, kompozitor ŠOKIRAO njega i njegovog sina! Prvo bili ganuti, A ONDA...

Pevači Miloš i Mikica Bojanić gostovali su u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića.

Bojanić senior je uz pratnju harmonike uživao otpevao svoju pesmu Bol bolujem koja je nastala pre 15 godina.

Nakon toga Mikica je ispričao anegdotu sa novosadskim kompozotorom i pevačem Božom Nikolićem koji je autor pesme.

- Sećam se da se ćale tada baš vratio iz Amerike, a mene pozove moj i naš dobar prijatelj kompozitor i pevač Boža Nikolić. Kaže mi imam dobru pesmu za Miloša mislim da bi on to dobro otpevao. Ja mu kažem da ću doći po njega kolima i idemo do ćaleta. Tako je i bilo. On je otpevao tu pesmu i ćaletu se jako svidela. Rekao je može, uzumam, koliko sam dužan. Boža, koji je bio veliki šaljivdžija mu je rekao 276 dolara, a igrom slučaja kako se tad vratio iz Amerke imao je dolare. On je izvadio novac i dao mu.

Ono što je kompozotor nakon toga uradio veoma ih je iznenadilo:

- Boža uzima te pare i daje meni. Kaže ovo je za tebe. Sećam se da je ćaletu srce bilo puno i suze su mu krenue, jer zaista je to bio velikodušan postupak.

Ipak Boža koji je bio sklon šali u toku vožnje kada je vozio Mikicu nazad, naglo je zakočio:

- Ja samo što nisam proleteo kroz šofer šajbnu. On mi kaže daj mi te pare! Bio sam začuđen, otkud sad to. Pitao sam ga zar mi nisi to malopre dao. On kaže: To je bilo samo pred Milošem! Na kraju smo podelili iznos na pola - ispričao je pevač kroz smeh.

