"DOKTORE, UPOREDIMO IMOVINSKO STANJE PA DA VIDIMO KO OPSTRUIRA" Advokat se obrušio na izvršitelja: OVO JE TOP LISTA NADREALISTA

Kako je Kurir nedavno pisao, Beograđanka Jelena Barac suočila se s neočekivanim izazovima nakon što je, prema svojim rečima, ispunila obaveze plaćanja glavnice izvršiteljima. Međutim, nakon 3 godine, Jelenu je zadesilo iznenađujuće sudsko utuženje, ovaj put zbog navodno neplaćene "nagrade" izvršiteljima, uz obračunatu kamatu.

Jelena tvrdi da nije dobila nijedno obaveštenje o dugu za nagradu tokom vremena kada je redovno izmirivala svoje obaveze. Kako bi saznala više o situaciji, kontaktirala je advokatsku kancelariju iz Novog Sada koja je angažovana da je tuži, ali su informacije koje je dobila bile nedovoljne i nejasne.

Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja, i Nebojša Perović, advokat, bili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije gde su se dotakli ovog slučaja.

- Kao prvo, savesni građani koji redovno izmiruju račune nemaju šta da brinu jer njihova potraživanja se redovno izmiruju. Kada govorimo o ovim slučajevima, mi moramo da znamo da oni prethodno nisu izmirili svoje obaveze. Tako da su oni već, time što ne plaćaju račune u periodu za dospelost, rizikovali da budu utuženi. Javna preduzeća ne utužuju svaki mesec. Ona utužuju, pošto je predviđen jednogodišnji rok zastarelosti za ta potraživanja, po pravilu jednom ili dva puta godišnje. Tako da ukoliko je građanin zaboravio ili slučajno taj mesec nije stigao da plati račun, on ukoliko plati naredni mesec taj račun, sigurno da se neće dogoditi da javno preduzeće preda na utuženje - rekao je Masnikosa i dodao:

foto: Kurir televizija

- Kada su javni izvršitelji 2012. godine počeli sa svojim radom, oni su, kada dobiju predlog za izvršenje od javnog preduzeća, odmah u troškovima postupka opredeljivali ukupne troškove postupka. Međutim, pojedini advokati želeći da opstruišu taj postupak, počeli su da izjavljuju prigovore i žalbe u kojima su isticali da javnom izvršitelju ne pripada naknada za uspešnu naplatu jer u tom momentu on još nije isplatio. I tada je formirana pogrešna sudska praksa koja je prihvatala takve stavove, iako ti stavovi u konačnom zbiru su doveli do negativnih rešenja. Ali ja moram da napomenem da je bilo pravilnih sudskih odluka i sudova koji su smatrali da jeste u formalnom smislu da u momentu kada dođe rešenje o izvršenju nisu dospeli troškovi negativno

Voditeljku je potom interesovalo razlika između navodne nagrade i troškova koji se plaćaju izvršiteljima.

- Razlika je u tome što zakonodavac, kada je implementirao novi sistem, 2012. godine, on je posmatrao loše strane prethodnog sistema, pa su zaključili da bi bilo loše rešenje ako bi tražilac naplate svog potraživanja odmah platio sve troškove izvršnog postupka, da tada javni izvršitelji ne bi bili motivisani da se taj predmet naplati. Pa je razdvojio troškove postupka na inicijalne troškove koji treba da pokriju troškove poštarine, rada, obrade tog ovog predmeta, a jedan deo da javni izvršitelj dobija tek kada okonča taj predmet. Tako da je on to nazvao u tom momentu, imajući u vidu advokatske naknade i nagrade, nazvao je nagrada - naveo je Masnikosa i potom dodao:

foto: Kurir televizija

- Međutim, pojedini advokati su počeli da zloupotrebljavaju taj mehanizam. Tako da oni inicijalno ne traže i te troškove, nego oni zahtevaju da nakon što izvršitelj naplati glavno potraživanje da on tarifira javnom preduzeću trošak sprovođenja izvršenja, pa da javno preduzeće plati to izvršitelju, pa onda advokat, potražuje minimalno 9.000 za sastav tog podneska kojim traži tu naknadu. I tako se veštački još uvećavaju ti troškovi.

Perović se nije složio sa izjavama sagovornika i napadom na advokate.

- Izvršitelj redovan pravni lek na predlog za izvršenje naziva opstrukcijom. Znači to nije opstrukcija. Rešenje o izvršenju se donosi u pet radnih dana i sad svaki advokat piše onako kao što vidi. To je isto kao sad da bi za izvršenje rekli da su oni otimači jer idu da popisuju pokretnu i nepokretnu imovinu. Ovo mi je baš iznenadilo. Druga stvar, izvršitelji svaku svoju radnju naplaćuju. Samo još ne naplaćuju disanje vazduha tokom boravka u kancelariji. Treća stvar, ako ćemo životno da gledamo. Hajde uporedimo imovinsko stanje advokata u Beogradu i izvršitelja u Beogradu. Pa onda da vidimo da li su advokati ti koji opstruiraju - rekao je Perović.

foto: Kurir televizija

- Koliko sam ja vas razumeo, izvršitelj angažuje advokata da bi naplatio nagradu? - upitao je Perović.

- U skladu sa sudskom praksom - odgovorio je Masnikosa.

- Bože pomozi. Da li izvršitelj sam može da naplati nagradu? - ponovo je postavio pitanje.

- Naravno da po meni može, ali u skladu sa sudskom praksom... - rekao je Masnikosa.

- Ma pustite vi sudsku praksu. A zašto je onda izvršitelj angažovao advokata? Pa da bi uzeli pare dodatne. Šta će izvršitelj i advokat? To je isto kao kada je svojevremeno ministar policije, Nebojša Stefanović, angažovao agenciju za obezbeđenje da obezbeđuje 29. novembar. Znači top lista nadrealista. Policija angažuje agenciju za obezbeđenje. Izvršitelj koji ima mehanizme da može sam od sebe da sprovede i da naplati to, angažuje advokata koji će ga zastupati pred sudom. Pustite vi, sudsku praksu, advokati obstruiraju, to se naplaćuje, to se ne naplaćuje. Da li je moguće da izvršitelj angažuje advokata da naplati nagradu doktore - rekao je Perović.

- Sada, kolega, ja treba da dođem u poziciju da branim advokaturu - rekao je Masnikosa i dodao:

- Svakako da bi došlo do te prinudne naplate u novom izvršnom postupku, mora prethodno da postoji odbijanje izvršnog dužnika da neće da postupi sa aktom kojim mu je dostavljen. Pričamo o ovim nagradama koje nisu bile ni dostavljene tri godine. Dakle, tri godine dužnik nije imao informacije o tome. Preko 20 godina nisam u pravosuđu Srbije, ja bih mogao da poverujem u ovu priču da neko nešto nije znao. Ali da se vodi protiv vas izvršni postupak, da vi ne znate da ste prethodno dužni. Pa vidite, svejedno, da li je zvala računovodstvo. Zašto je gospođa zvala računovodstvo? Ona je imala svest o nekom postojanju duga. Vrlo često neke stranke neće u potpunosti ni advokatu da kažu istinu. Nekada saznamo istinu na sudu. Znači, ne treba uvek da verujemo svemu - rekao je Masnikosa.

foto: Kurir televizija

- Mene doktore samo zanima da li je izvršitelj mogao da naplati te pare bez advokata? - upitao je Perović.

- Po zakonu... - kaže Masnikosa.

- Da ili ne? - ponovo je upitao Perović.

- Ne - rekao je.

- Molim? Pa kako se do sada naplaćivala nagrada? Dobrovoljno? - šokiran je Perović.

- Nemojte da pričamo sada kao u kafani - rekao je Masnikosa.

