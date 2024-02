JELENU IZ BEOGRADA UMALO NIJE STREFILA SRČKA ZBOG IZVRŠITELJA! Izmirila dug, posle 3 godine joj stiglo da plati NAGRADU ZA NJIH?!

Nakon plaćanja glavnice koju traže izvršitelji, Beograđanka Jelena Barac mislila je da nema više nikakva dugovanja, ali posle nekoliko godina stiglo joj je utuženje za neplaćenu nagradu izvršiteljima i to sa kamatom.

- U jednom momentu i ja sam bila ta koja je imala posla sa izvršiteljem i to je bilo 2020. ili 2021. godine. Mislila sam da sam sve završila, da je sve otplaćeno i u redu, čak sam pitala i računovodstvo u firmama u kojima sam radila da li su čisti računi, da li su nešto dobili ili nisu, da li je sve otplaćeno i dobijala potvrdan odgovor da je sve izmireno. Međutim imala sam pre par dana jedno neprijatno iznenađenje, a to je da sam na staroj adresi dobila poziv za sud. Pozvala sam izvršiteljku koja me tužila očigledno. E sad ja ne znam kako to ide verovatno su neke nove metode. Ona je angažovala advokate iz Novog Sada da oni mene tuže odnosno tako utuženoj da uzmu novac - navela je Barac.

foto: Kurir televizija

Barac je pozvala advokatsku kancelariju iz Novog Sada, a preko koje je tužena za neplaćenu nagradu izvršitelju, od kojih nije dobila korisne informacije o plaćanju.

- Na moje pitanje kako to da mi posle tri godine dođe poziv za sud, rekli su mi da verovatno računovodstvo nema pojma, odnosno te žene koje rade kada im stigne pismo od izvršitelja i šta se to tačno dešava. Dakle ovako: dođe pismo od izvršitelja u računovodstvo firme gde radite, u tome piše da li se nagrada plaća na kraju ili na početku kao i svi troškovi koji postoje koje oni imaju i koji moraju da se podmire. To nije stiglo ni u jedno računovodstvo gde sam ja radila, znači samim tim ja sam čista - rekla je.

03:32 NAKON 3 GODINE DOBILA POZIV ZA SUD ZBOG NAGRADE ZA IZVRŠITELJE! Ispovest Snežane Barac kojoj su oduzeli novac bez obaveštenja

Za sve vreme od plaćanja glavnog duga, Jelena nije dobila nijedno obaveštenje da je dužna novac za nagradu izvršitelju. U svakom slučaju, morala je da plati traženu sumu novca, odnosno odmah polovinu tog dugovanja.

- Znači ja sada plaćam oko 20.000 nagradu izvršitelju. Pretpostavljam da je to sa sve kamatama iz 2021. godine i pretpostavljam da to i jeste u stvari problem. Znam za još nekoliko slučajeva gde su naprasno stigli pozivi za sud, da se naplate te nagrade - rekla je Barac.

foto: Kurir televizija

