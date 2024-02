ADVOKAT CECE RAŽNATOVIĆ OŠTRO O MILIJEVIM TVRDNJAMA: "Postoji presuda..." Otkrio o čemu se zapravo radi

Dugogodišnji saradici, Ceca Ražnatović i Aleksandar Milić Mili, godinama se nalaze na sudu, a kako je folk pevačica nedavno otkrila, prema presudi njih dvoje su suvlasnici fonograma nad njenim albumima.

Njenu izjavu je advokat kompozitora Aleksandra Milića Milija demantovao u medijima, tvrdeći da spor nije gotov i da se suđenje nastavlja.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Oprečne izjave podigle su veliku prašinu u javnosti i produbile dugogodišnju priču o sudskom sporu, a ponovo su počela i nagađanja oko čega se zapravo Ceca i Mili sude i zašto je došlo do određenog sukoba interesa.

– To se sada sve sređuje, i Jutjub kanali se sređuju i moj kanal se sređuje. Neke pesme su povučene dok se neke stvari ne raščiste, sa Milijem sam na sudu baš zbog tih fonograma, zato što je dogovor bio da budu 50-50, on je uzeo na sebe svih 100 posto. Sada je to sud dodelio da bude 50-50 kako je i trebalo da bude. Ja moram da kažem mojoj publici da nije stvar do nesređenosti kanala, sve su pesme tu, ali moraju stvari da se poštuju i da se stavi sve na svoje mesto - rekla je Ceca u emisiji Premijera.

Međutim, kompozitorov advokat Milan Jakšiš tvrdi da su Ceca i Mili i dalje na sudu.

foto: Kurir televizija

- Povodom neistinitih i neosnovanih novinskih natpisa koji su se pojavili u vezi sudskog spora između, mojih klijenata, društva Miligram music doo i Aleksandra Milića sa jedne strane i društva Ceca Music doo sa druge strane, želim da upoznam javnost sa realnim činjeničnim stanjem kako javnost ne bi bila dovedena u zabludu.Pre svega želim da obavestim javnost da sudski spor oko vlasništva na snimcima nije završen pa isti niko nije dobio ni izgubio, kako je to netačno plasirano u pojedinim medijima. Da vlasnik Jutjub kanala Svetlana Ceca Raznatović nije nikada ništa platio za pravljenje tih snimaka utvrdio je i sudski veštak u predmetnoj parnici – napisao je advokat Jakšić u svom dopisu.

foto: Printscreen Pink Tv

Tim povodom se sada oglasio, Dušan Stojković, advokat Cece Ražnatović koji je ispričao o čemu se zapravo radi.

- To nije ništa novo! Već dve godine postoji presuda gde je sud usvojio da vlasništvo nad honogramom bude 50/50 odsto vlasništva, kako je i bio dogovor između Cece i Milija. To nije nikakva novina i sada se samo čeka da Apelacioni sud prvostepeno to definiše - priča advokat, i dodaje da se sada stvara vestačka fama da bi se vršio pritisak na sud.

Kurir.rs/K1

Bonus video:

01:05 Emir Habibović zapevao hit Šabana Šaulića