SMRTNI SLUČAJ U DOMU INDIRE RADIĆ! Pevačica nakon ilegale kroz suze otkrila srceparajuće detalje: Mnogo boli... (VIDEO)

Indira Radić nakon enormne popularnosti koju je stekla velikim hitovima odlučila je da se povuče iz medija i napravi balans privatnog i poslovnog života.

Međutim, ona radi punom parom, pa je uoči nastupa za Kurir otkrila nepoznate detalje iz privatnog života, a svima je za oko zapao, skupoceni četvorotočkaš iz kojeg je izašla, marke BMW.

foto: Kurir/Maša Kostić

Inače, jedan od glavnih razloga njenog odsustva s javne scene bila je bolest njene majke Rose, a sada je u iskrenom intervju za Kurir priznala da je ostala bez oba roditelja, zbog čega se i rasplakala.

foto: Kurir/Maša Kostić

- Moja majka Rosa više nije sa nama, ja sam bila uz nju do zadnjeg trenutka. Mnogo boli kada majku izgubite, a ja sam izgubila i oca i majku. To je bol veliki. Majka i otac , to je kuća, to je nebo i ono nešto što nas drži - rekla je kroz suze Indira za Kurir.

Detaljnije u prilogu.

