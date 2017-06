KARIĆ DAO SVOJ GLAS: Novi premijer treba da bude Ana Brnabić!

BEOGRAD - Predsednik "BK grupe" Bogoljub Karić danas je otvoreno potvrdio da bi voleo da naslednik Aleksandra Vučića na mestu predsednika Vlade Srbije bude aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.

foto: Printscreen

Karić je, gostujući u jutarnjem programu Hepi televizije, naveo da je "nervoza" prisutna u domaćoj javnosti oko izbora novog premijera nepotrebna, jer "novi predsednik Srbije uživa podršku od 56 odsto glasova građana, te će njegov predlog mandatara svakako biti najbolji".

"Ja sam uvek na strani žena i kada bih mogao da nekoga savetujem, rekao bih mu da premijer bude žena. Zašto bi to bio zemljotres, tu nema ništa strašno? Važno je da mi imamo predsednika koji je za tri godine napravio i političku i ekonomsku revoluciju, a ko god bude premijer, vodiće već uspostavljenu politiku i biti predsednikova desna ruka. Nije važno da li će to biti Ivica Dačić ili Ana Brnabić, sve je to isto. Ja lično glasam za žene, ne samo za Anu Brnabić, već sve žene Srbije. Danas ima toliko dobrih žena koje mogu da vodu Srbije", uveren je Karić.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, dnevni list Kurir danas je objavio da je predsednik Aleksandar Vučić u ponedeljak prelomio i doneo odluku da će Vladu Srbije voditi upravo Ana Brnabić, jer uživa veliki ugled u stručnim krugovima.

Karić se u nastavku osvrnuo na život u Rusiji, istakavši da mu nije lako kada prošeta ulicom i slika se sa Ruskinjama.

foto: Printscreen

"Nije to jednostavno, znate, njima ni naša Ana Brnabić ne bi odolela, bila bi u teškom problemu, jer su Ruskinje mnogo strastvene i moćne, svi bi tu bili puni emocija i ljubavi", u šali je prokomentarisao on.

"Još samo gej nisam bio!"

Predsednik "BK grupe", prema sopstvenom priznanju, ne potresa se mnogo kada u medijima o sebi čuje nešto negativno.

foto: Printscreen

"O meni svašta pišu i neka pišu. Meni je baba uvek govorila: "Za dobrim konjem prašina se diže!" Ali nikada oni ne mogu toliko loše da pišu, koliko loš ja mogu da budem. Jedino još homoseksualac nisam bio, ali ako treba, staviću neku minđušicu da budem u trendu", zaključio je Karić.

(Kurir.rs/ Foto: Nebojša Mandić/Fonet)