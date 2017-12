(FOTO) HOLIVUDSKI GLUMAC JE BIO OZBILJNO DOBAR FRAJER! A onda se ugojio, ošišao na kratko i više ga niko ne prepoznaje

Kristijan Bejl spada u grupu glumaca koji su spremni na sve za ulogu pa i da drastično promeniti svoj izgled. Za ulogu u biografskom filmu o Diku Čejnu, Bejl se ugojio do neprepoznatljivosti i ošišao na kratko, što se nije svidelo njegovim fanovima.

S druge strane, Kristijan se šali na račun svog izgleda, pa je tako izjavio da sad jednostavno može sve da jede, a višak kilograma ne smeta njegovoj supruzi Sibi Blažić, s kojom je u braku 17 godina. Ona ga je ove nedelje pratila na crvenom tepihu sa osmehom na licu.

Podsetimo, Bejl je 2004. godine drastično smršao za ulogu u filmu "Mašinista", kada su ga mediji poredili sa živim kosturom, a već sledeće godine nabildovan je glumio u filmu "Betman početak". Potom je opet smršao zbog uloge 2010. godine za film "Borac", pa se ugojio za ulogu u filmu "Američka prevara".

Bejl je inače u braku sa Sibi Blažić, američkim agentom srpskog porekla, čiji su roditelji krajem šezdesetih godina emigrirali u Ameriku. Glumac je godinama govorio da ne veruje u brak, sve dok nije upoznao Sibi. Njegov izbor nisu odobravale njegova majka Dženi i sestra Šeron pa je između njih 2008. godine izbio i fizički obračun. Kristijan ih je izbacio iz hotela i više nikad nije progovorio s njima.

U to vreme svađa s majkom i sestrom bio je tek jedan u nizu incidenata glumca žestokog karaktera. Tako je navodno devojčicama koje su mu tražile autogram držao lekcije iz pristojnosti, govoreći im da su nepristojne i nametljive sve dok ih ne bi rasplakao.

U knjizi "Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman" spominje se i incident koji se dogodio nakon što je Bejl primio pismo jednog obožavatelja. Glumac mu je navodno odgovorio faksom: "Ukoliko se naglo probodeš odvijačem kroz očnu jabučicu direktno do mozga, nećeš ni stići da vičeš. Javi mi kako je prošlo".

