JUNACI SERIJE ALO ALO: Ivet, her Flik i Helga žive od stare slave!

„Alo, alo“, serija koja nas je zasmejavala do suza više od tri decenije, ostala je bez većine svojih aktera, a pre dva dana napustio nas je i njen urnebesni stub-nosilac, kafedžija Rene - glumac Gorden Kej.



Nije bilo čoveka koji nije obožavao Renea, najtraženijeg čoveka u okupiranoj Francuskoj. Žene žele njegovo telo, Otpor želi njegov mozak, a nacisti žele svoju „kobasicu“! U malom kafeu u okupiranoj Francuskoj izmaltretirani Rene vodi svoj rat. S nemačkom armijom u baru, on rizikujući svoj život pomaže Otporu u skrivanju dva britanska padobranca i radio-predajnika na spratu. Kao da to nije dovoljno, takođe biva uključen u skrivanje neprocenjive slike bele kobasice.



Ali, ono što nas je dovodilo do gušenja od smeha svakako su Reneovi „pravi problemi“ sa suprugom Edit i njegovim strahom šta će ona uraditi s njim kad sazna da ima aferu sa dve seksi konobarice, koje rade kod njega u kafani.



Svakako, Rene je bio pokretač svih fora, ali bez svoje ekipe ova serija ne bi bila legendarna i toliko godina kasnije. Nažalost, mnogi od njih su davno preminuli, poput Edit, gospodina Leklera i Alfonsa, generala Eriha fon Klinkerhofena i drugih, dok su Ivet, Helga i her Oto Flik i dalje rade i stvaraju.

Intervju Gordena Keja za jugoslovenske medije

RENE: NE PITAJTE ME DA LI SAM GEJ



Rene voleo je da letuje na Hvaru, a tokom jedne posete devedesetih dao je jedini intervju za ovdašnje medije.

- Nadam se da vaš časopis ne zanima jesam li homoseksualac ili nisam, zar ne? Drago mu je što je serija tako popularna u Jugoslaviji. Sećam se da mi je iz vaše zemlje stizalo na desetine pisama - rekao je tada popularni glumac.

GLUMCI IZ SERIJE KOJI SU ŽIVI



Viki Mišel – Ivet

Viki je u seriji igrala Reneovu ljubavnicu Ivet, a njihove zajedničke scene zaštitni su znak serije „Alo, Alo“. Sećamo se raznih dogodovština Ivet s nemačkim oficirima, a zarađivala je prostituisanjem zbog bolesne majke i zarad „blistave budućnosti s Reneom“. Sada ima 67 godina.



Kim Hartman – Helga

Kim Hartman, koja je glumila seksi Helgu, nemačku soldatkinju prodornog glasa i stasa, karijeru je započela u Beogradskom pozorištu u engleskom gradu Koventriju. Teatar je tako nazvan jer je izgrađen od drveta poklonjenog i dopremljenog iz okoline Beograda posle Drugog svetskog rata. Sada ima 65 godina.



Ričard Gibson - Her Oto Flik

Her Ota Flika, koga pamtimo po preuveličanom hramljanju, glumio je izvanredni Ričard Gibson, koji danas ima 63 godina i aktivno glumi. Dok je popularnost serije bila u jeku, Ričard i Kim Hartman napravili su duo „Flik i Helga fun club“, nastupajući kao kabare performeri.



Gaj Siner - Poručnik Gruber

Poručnik Gruber, homoseksualac koji je bio zaljubljen u Renea, a čiji lik tumači Gaj Siner, i dalje glumi iako ima 69 godine. Iako se iz serije to ne bi moglo zaključiti, Siner je poznat kao ženskaroš. S porodicom živi u Saseksu u Engleskoj.

Glumci iz serije koji su nas napustili



1989 - Prvi koji je ovaj svet napustio bio je gospodin Lekler (Džek Hejg), koji je preminuo još 1989. godine. Pamtimo ga po rečenici „To sam ja, Lekler“.



1993 - Četiri godine nakon Leklera preminuo je i Kenet Konor, koji je tumačio lik pogrebnika, gospodina Alfonsa. Njegovo poslednje pojavljivanje na televiziji bilo je u epizodi serije „Memoari Šerloka Holmsa“.



1999 - Hilari Minster u seriji ostao je upamćen kao general Erih fon Klinkerhofen. Glumio je u svega nekoliko filmova u karijeri.



2002 - Karmen Silvera tumačila je lik Edit, Reneove žene. Mediji su pisali da je čuvena Edit bila strastveni pušač, te da su joj lekari savetovali da batali cigarete jer joj je dijagnostikovan rak pluća. Glumica je odbila lečenje, pa je nekoliko meseci kasnije preminula.



2003 - Roza Hil je u hit seriji „Alo, alo!“ glumila madam Fani, džangrizavu Reneovu taštu. Umrla je u domu za penzionisane glumce u Midlseksu u 89. godini.

