NAPAD NA TRAMPA: Mediji pokušavaju da ga posvađaju sa Melanijom!

Čini se da stvari između prve dame Amerike Melanije Tramp i njenog Supruga Donalda ne funkcionišu kako bi trebalo, prenose strani tabloidi.

Od predsedničke kampanje, u koju je Melanija bila uključena vrlo malo (osim plagiranog govora Mišel Obame koji je izgovorila na Republikanskoj konvenciji), čini da je prva dama SAD-a Donaldova ćerka Ivanka, a ne njegova supruga

Dok bi se to moglo protumačiti kao Melanijina sramežljivost i želja da zaštiti privatni život, nekavaljersko ponašanje Donalda koji na inauguraciji nije hteo da joj otvori vrata limuzine niti da je sačeka da zajedno krenu, govora nakon kojeg se njeno lice smrklo, do uopštene ukočenosti u držanju kad je u blizini muža moćnika - sve to stručnjaci za neverbalnu komunikaciju navode kao dokaze da je njihov brak sve samo ne ispunjen ljubavlju i bliskosti.

I ne samo to, neki su mediji otišli korak dalje navodeći ideje kako je Melanija u tom odnosu psihički zlostavljana, no zbog vrlo dobrog advokatskog tima i moći koju uživa njen suprug, ne može sebi da priušti da izađe iz braka - jer bi je Donald "uništio".

On, naime, veruje da je on jedini koji može da ostavlja, a to mu trenutno za njegov politički imidž ne odgovara.

Nikad ne spavaju u istom krevetu

Novi dokazi u prilog tome da je njihov brak samo politički aranžman stižu iz izvora bliskog paru koji otkriva da, iako trenutno žive u drugim gradovima, ne dele zajedničku postelju čak ni onda kad imaju priliku za to. Čini se kako lepa Slovenka ipak pruža otpor svom mužu, budući da je navodno upravo ona ta koja to odbija.

Te iznenađujuće izjave prate izveštaje u kojima se 46-godišnjakinja navodno oseća jadno u svom braku, kao i u ulozi prve dame. Ona još uvek živi u Tramp kuli u Njujorku s njihovim sinom Baronom, ali trebalo bi damu se pridruži svom suprugu u Beloj kući u junu.

Izvor koji je dao intervju za "US Vikli" rekao je da oni svuda gde idu imaju odvojene sobe.

"Nikad ne provode noć zajedno, baš nikad. Melanija želi da ima što manje moguće posla sa Donaldom. Ne zanima je on, kao ni predsedništvo", rekao je porodični prijatelj.

Zavodnik kojem su žene "komad mesa

Postoje brojna svedočanstva, ali i dokazi da novi američki predsednik nema previsoko mišljenje o ženama te smatra da bi većina njih trebalo da se drži kuhinje i kreveta, dok muškarci "rade posao". U to verovatno ne uključuje svoju kćerku, koja je posebna zbog činjenice da nosi njegove gene i zbog toga što je on usmerava.

Jedna od spornih snimaka u kojima se Tramp pokazao kao suprotnost džentlmenu je ona iz 2004. u kojoj je komentarisao seks s Lindzi Lohan, koja je tada imala samo 18 godina. Kasnije je opovrgnuo da je ikad spavao s njom. Drugi je slučaj snimka u kojoj vulgarnim rečnikom govori kako je nekažnjeno hvatao žene za međunožje i "lažne grudi".

Na trominutnom snimku vidi se Tramp kako govori o glumici koju je trebalo da sretne na snimanju sapunice "Days of Our Lives" u kojoj trebalo da se pojavi.

"Moram da uzmem Tik-Tak u slučaju da počnem da je ljubim", rekao je Tramp Biliju Bušu tadašnjem voditelju šou "Access Hollywood" posvećenog holivudskim zvezdama.

"Znate automatski me privlači lepo. Odmah počnem da ih ljubim. To je poput magneta… Ne čekam, kad ste zvezda to vam je dopušteno, možete sve", s ponosom je isticao.

Osim toga, hvalio se i kako je navaljivao na seks sa ženama u braku.

"Navalio sam nju kao na kučku ali nisam uspeo. Hteo sam je da je je*em, ali bila je u braku", rekao je Tramp.

Snimak je nastao nekoliko meseci nakon što se venčao s trećom suprugom Slovenkom Melanijom. Iako je Melanija rekla da je zgrožena time što je čula, oprašta suprugu jer je zapravo reč o "muškom razgovoru iz svlačionice" u kojem oni pogrešno misle da ispadaju frajeri. No, čini se da je i to bila samo naručena izjava za javnost, a gđa. Tramp dobro zna s kime zapravo ima posla.

