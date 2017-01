NE MOŽE DA ZABORAVI NJEGOVO VELIKO SRCE: Evo šta je Milena Dravić uradila sa GAGINIM čamcem!

Milena Dravić nedavno je Gagin čamac poklonila porodičnom prijatelju Radetu Šerbedžiji u znak zahvalnosti za sve što je glumac učinio za njih, posebno kada su ih mučile neprilike.

"Družili smo se i mnogo puta u životu mi smo zaista imali neprilike, neke vrlo komplikovane stvari i nikada se nije desilo da Rade ne doleti i pruži nam pomoć. On je i tokom Draganovog bolovanja i povodom mnogih stvari uvek priskakao u pomoć i činio sve ono što je u njegovoj moći. To naše drugarstvo i prijateljstvo je zaista ogromno i normalno je bilo da kada se sve ovo desilo, čamac bude Radetov. Dragan jeste vuk sa reke i obožavao je reku i čamac, Šerbedžija je opet vuk sa mora, voli da plovi i lovi ribu, a uglavnom to je način da čamac nastavi svoj put - rekla je Milena.

Foto Zorana Jevtić

"Rade je čamcu već našao namenu, a to što je nama kroz život pomogao i sve to je toliko da je ovaj moj poklon samo mali znak zahvalnosti u odnosu na sve što je on nama učinio. On je već dao ime čamcu, Gaga se zove i uglavnom će koristiti umetnicima", dodala je glumica.

Rade Šerbedžija je ranije otkrio da će Gagin čamac voziti glumce na probe s Velikog na Mali Brion i na taj način će čamac na kom je Dragan Nikolić provodio dosta vremena nastaviti svoj put.

"Imaću njegovu sliku na čamcu, staviću onu s lulom, kao Popaj iz "Balkan ekspresa". Tu baš liči na mornara, ima i mornarsku majicu, a barka će se zvati "Gaga". Tako da će nas voziti Gaga", ispričao je u jednom intervjuu Rade Šerbedžija.

Foto Damir Dervišagić

Blic

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić