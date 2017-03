SLAGALICA DOBILA POJAČANJE: Dobro veče, ja nisam nova Milka Canić

Mirjana Stefanović, lektorka koja je od januara postala supervizorka kviza „Slagalica“ posle smrti legendarne Milke Canić, čvrsto je odlučna u tome da ne nasledi svoju prethodnicu po čuvenom pozdravu „dobro veče“ i da svoju dužnost obavlja isključivo iza kamera.



Ekipa Kurira prisustvovala je snimanju, a Mirjana nam otkriva da je ona i pre Milke, pre skoro 20 godina, obavljala posao kontrolora ispravnosti takmičenja.



Stigla pre 20 godina



- Po struci sam lektor i tako sam i počela da radim na RTS. Međutim, ubrzo posle bombardovanja došlo je do brojnih raspodela na televiziji, pa je tada odlučeno da urednica Slavica Ćirović i ja radimo „Slagalicu“. Tada nije postojalo zanimanje supervizora, sve smo radile zajedno. Tako je bilo sve do 2001, dok se nije formirala PR služba u RTS, pa sam ja odlučila da pređem u taj sektor. Godinu dana kasnije, umesto mene, u „Slagalicu“ je došla Milka Canić. U to vreme RTS je bio na lošem glasu i postojala je sumnja u sve što je državna televizija radila, zato se javila potreba da postoji osoba koja će se zvati supervizor, da pokažemo našim gledaocima da postoji osoba koja sve to kontroliše - kaže Mirjana i objašnjava da je neposredno posle smrti Canićeve dobila ponudu da se vrati u ekipu najgledanijeg kviza.

- Kada je, nažalost, Milka preminula, ja sam se, uslovno rečeno, vratila na stari posao. Ona je sticajem okolnosti i harizmom koju je posedovala postala medijski prepoznatljiva i zbog toga je postala jedinstvena. Mislim da u tom smislu ne može niko da je zameni i da sećanje na nju treba kao takvo da ostane. Njen posao je neko morao da nastavi - priča supervizorka.



Susret

UPOZNALE SMO SE VAN POSLA



Mirjana je imala priliku da upozna pokojnu Milku Canić mnogo pre nego što je ona došla na RTS. O pokojnoj supervizorki ima samo reči hvale, i privatno i kao o profesionalcu.

- Milku sam slučajno upoznala, privatno, van posla. Tek posle nekoliko godina srele smo se na RTS. Imale smo odličnu komunikaciju, lepo smo se sarađivale. Ona je bila veoma važna za „Slagalicu“ - kaže Stefanovićka.

Mira naglašava da nema nameru da stane ispred kamera kao njena prethodnica, čak ni ako to gledaoci budu tražili.- Mislim da to uopšte nije potrebno. Regularnost takmičenja se i dalje strogo kontroliše, tu nema ništa sporno i u to niko ne sumnja. Šta bismo dobili time? Dobili bismo dva različita „dobro veče“, zbog boje glasa ili boje kose. Ja bih u tom slučaju imala dvadesetak sekundi kadra, a smatram da je bolje to vreme prepustiti takmičarima, koji svakako imaju šta da kažu. Trebalo bi da Milku pamtimo po svemu što je uradila, pa i po tom čuvenom „dobro veče“, i ne upoređivati je s nekim drugim. Ako kojim slučajem gledaoci budu tražili da se ja pojavljujem u emisiji, zahvalićemo im se na tome. RTS ima stav da uvek sasluša s poštovanjem sve primedbe i sugestije, ali konačna reč uvek bude naša jer dobro razmotrimo šta je u interesu i nas i gledalaca. Mi imamo svoj način rada i trudimo se da se toga držimo - zaključila je Stefanovićka.

