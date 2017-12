POSTOJE SNOVI KOJI SASVIM SIGURNO NAJAVLJUJU DOLAZAK NOVE LJUBAVI: Da li ste već sanjali nešto do ovoga?

Sigurno ste već imali snove za koje pravi smisao uopšte nije bio uverljiv. Ali ako se neki od sledećih pet motiva pojavljuje u vašim snovima, oneirologija, odnosno nauka o tumačenju snova, tvrdi da će ljubav uskoro pokucati na vaša vrata…

Lutka

Ovaj motiv nema samo jedno značenje. Ako se vi igrate s lutkom, to znači svađu, spor. Međutim, ako poklonite lutku, to ukazuje na dolazak nove ljubavi.

Nagost

Često se pojavljuje ovaj čudan motiv u našim snovima. Ako se skidate ili ste već goli, to ukazuje na dolazak novoga poznanstva. Ta nepoznata osoba može biti važna za vas, osoba s kojom možete imati romansu.

Posteljina

Krevet i posteljina ukazuju na ljubav i na to da ste u mogućnosti prihvatiti nove emocije. Ako se u snovima pojavljuje bela posteljina, onda ste vi u potpunosti spremni za dolazak nove ljubavi.

Gusta šuma

Ako ste u nedoumici u šumi i ne možete pronaći izlaz, onda još uvek niste spremni za dolazak ljubavi. Međutim, uspešan beg iz šume znači da ste sazreli za novi odnos i uskoro će vas pronaći ljubav.

Semenke

Semenke su simbol plodnosti. Tako je to i u ljubavi. Ako se u snu pojavi setva sjemena, onda ste otvoreni da primite nove emocije. Međutim, ako sanjate žetvu to znači da treba da se rešite loših osobina koje su do sada sprečavale nastanak novog odnosa.

